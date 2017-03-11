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Вячеслав Чанов: Акинфеев потихонечку переписывает все рекорды на себя

Тренер вратарей тульского "Арсенала" Вячеслав Чанов, ранее работавший в ЦСКА, прокомментировал рекорд голкипера красно-синих Игоря Акинфеев, который по количеству "сухих" матчей в чемпионатах страны обошел легендарного Льва Яшина.

"Я всегда говорил, что Игорь потихонечку переписывает все рекорды на себя. Он не гнался за рекордами, просто играл к нашей радости; если ты всегда думаешь о рекордах, они никогда не получаются. Но это Игорь, это его характер, его настрой. Он целеустремленный человек во всех отношениях - и в жизни, и в футболе; все объясняется его характером и психологической устойчивостью, которая очень важна для вратаря. Можно ли его, как и Яшина, назвать легендой? Не знаю, может, и другое слово модно подобрать. Но вполне можно написать слово "легенда", опираясь на факты. Могу только поздравить его", - цитирует Чанова ТАСС.
Теги: Чанов Акинфеев ЦСКА
Сегодня, 18:12
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№3 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 18:23) #
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Цитата: Игорь Владимирович
Игорь - супер для нашего времени.

Кокорин тоже супер для этого времени.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№2 Написал: Игорь Владимирович Н. Москва (Сегодня, 18:20) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Историю пишут победители.
Вроде и рекорды....
Есть рекорды, и есть достижения...
Достижения и рядом не стоят... хотя и рекорды....
Но времена диктуют своих героев.
Игорь - супер для нашего времени.


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«Per aspera ad astra».
Регистрация: 17.08.2007
№1 Написал: OgreGate (Сегодня, 18:19) #
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Болеет за:
«Спартак»
А Гиенер переписывает долги на сынулю laughing
Хренли - "союз пейсателей". Пишут, правда, в основном просьбы клубов.


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
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