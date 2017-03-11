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Вячеслав Чанов: Акинфеев потихонечку переписывает все рекорды на себя
Тренер вратарей тульского "Арсенала" Вячеслав Чанов, ранее работавший в ЦСКА, прокомментировал рекорд голкипера красно-синих Игоря Акинфеев, который по количеству "сухих" матчей в чемпионатах страны обошел легендарного Льва Яшина.
"Я всегда говорил, что Игорь потихонечку переписывает все рекорды на себя. Он не гнался за рекордами, просто играл к нашей радости; если ты всегда думаешь о рекордах, они никогда не получаются. Но это Игорь, это его характер, его настрой. Он целеустремленный человек во всех отношениях - и в жизни, и в футболе; все объясняется его характером и психологической устойчивостью, которая очень важна для вратаря. Можно ли его, как и Яшина, назвать легендой? Не знаю, может, и другое слово модно подобрать. Но вполне можно написать слово "легенда", опираясь на факты. Могу только поздравить его", - цитирует Чанова ТАСС.
"Я всегда говорил, что Игорь потихонечку переписывает все рекорды на себя. Он не гнался за рекордами, просто играл к нашей радости; если ты всегда думаешь о рекордах, они никогда не получаются. Но это Игорь, это его характер, его настрой. Он целеустремленный человек во всех отношениях - и в жизни, и в футболе; все объясняется его характером и психологической устойчивостью, которая очень важна для вратаря. Можно ли его, как и Яшина, назвать легендой? Не знаю, может, и другое слово модно подобрать. Но вполне можно написать слово "легенда", опираясь на факты. Могу только поздравить его", - цитирует Чанова ТАСС.
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