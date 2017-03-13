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Президент "Оренбурга": не против видеофиксации в футболе

Президент "Оренбурга" Василий Столыпин поддержал рассмотрение вопроса о внедрении системы видеофиксации голов в чемпионате России.

"Не против видеофиксации в футболе. Ни у кого сомнения не возникнут, да и к судьям меньше претензий будет, а то на них оказывается огромное давление. У них есть считанные секунды для вынесения решения на поле, а технологии помогут избежать ошибок. Готовы ли установить систему? А сколько это будет стоить? Нужно знать цены, чтобы рассуждать сейчас. Могу сказать так: желание есть, но в бюджете такие траты не предусмотрены. Если РФПЛ поможет, то будем рады", - цитирует Столыпина "Спорт-Экспресс".
Теги: Столыпин Оренбург
Сегодня, 21:10
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