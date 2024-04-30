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22:00
Реал МадридНе начат

Ростов - Балтика. 2 мая 2024 19:15

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Стадион: Ростов Арена
Ростов-на-Дону

            
 Кубок России

Путь регионов. 1/2 финала. Этап 2
   
        

        
        
        	

	
	
	
Прогноз: Ростов - Балтика?


	



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Ростов Балтика Кубок России

     
        
        





        

            
                
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