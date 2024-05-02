– Судя по последним матчам Смолова, “Динамо” надо искать ему замену, — цитирует Камоцци “Чемпионат”.
Напомним, Федору Смолову 34 года. Его действующее трудовое соглашение с бело-голубыми рассчитано до лета 2024 года. В нынешнем сезоне российский футболист в общей сложности принял участие в 32 матчах своей команды. Ему удалось записать на свой счет шесть голов и пять ассистов.
Камоцци: “Динамо” пора искать замену Смолову
Популярный футбольный функционер Франко Камоцци высказался об игре форварда московского “Динамо” Федора Смолова.
Фото: ФК "Динамо"