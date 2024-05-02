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Камоцци: “Динамо” пора искать замену Смолову

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Популярный футбольный функционер Франко Камоцци высказался об игре форварда московского “Динамо” Федора Смолова.
Фото: ФК "Динамо"
– Судя по последним матчам Смолова, “Динамо” надо искать ему замену, — цитирует Камоцци “Чемпионат”.

Напомним, Федору Смолову 34 года. Его действующее трудовое соглашение с бело-голубыми рассчитано до лета 2024 года. В нынешнем сезоне российский футболист в общей сложности принял участие в 32 матчах своей команды. Ему удалось записать на свой счет шесть голов и пять ассистов.

Динамо Франко Камоцци Федор Смолов
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