- Для меня тема расширения закрыта. Я не вижу возможности расширять лигу сейчас. Ни возможности, ни необходимости. И кроме как в комментариях отдельных функционеров и специалистов в прессе, ни на общем собрании, ни в разговорах с клубами, в том числе теми, кто борется за выживание, ни на исполкоме, вопрос не поднимался. И уверен, не будет подниматься.
На данный момент в российской Премьер-лиге играют 16 клубов. Команды, занявшие по итогам сезона 15-е и 16-е места напрямую покинут лигу. Команды с 13-й и 14-й строчки проведут стыковые матчи с клубами из Первой лиги. Напомним, ранее поднимался вопрос о расширении РПЛ до 18 участников.
После 25 туров "Зенит" набрал 50 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая "Краснодар", идущий на втором месте, на один балл. Тройку призеров замыкает московское "Динамо", набравшее к этому моменту 44 очка.
Источник: "РБ Спорт"
Алаев: для меня тема расширения РПЛ закрыта
Президент РПЛ Александр Алаев ответил на вопрос о расширении лиги.
Фото: Чемпионат.com