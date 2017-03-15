Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Сергей Шавло: удержать шестое место в рейтинге УЕФА будет тяжело

Бывший полузащитник "Спартака" Сергей Шавло отметил, что выступление "Ростова" в Лиге чемпионов получилось успешным.

"Россия шла к этому на протяжении нескольких лет, рад, что теперь в главном клубном турнире Европы у нас будет три клуба. При двух участниках в Лиге чемпионов не всегда удается выйти из группы, а теперь их может стать три. Удержать шестое место будет тяжело, но все зависит от выступления команд. Многие специалисты не верили в "Ростов", но дончане показали, что за счет характера, идеи и тренерских решений можно играть на приличном уровне с грандами европейского футбола. Хотелось бы пожелать российским клубам не довольствоваться только попаданием в групповой турнир и получением призовых, а показывать еще и качественную игру, которую ждут болельщики", - цитирует Шавло "Спорт-Экспресс".
Теги: Шавло
Сегодня, 17:03
Напечатать
3
(1)
№3 Написал: ТАНЯ ГАЙКА Выборг (Сегодня, 17:40) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Вообще то Россия уже была на шестой строчке в сезоне 09/10 /Тогда бронзовый призер Динамо Селтику продула в отборочном матче.А через год бронзовый Рубин продул Лиону.
Регистрация: 15.06.2016
№2 Написал: GS Москва (Сегодня, 17:21) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: Manowar
Если все с такой самоотдачей будут играть , как Ростов , то удержим !

При всём уважении к Ростову и Краснодару, по текущему уровню всех ведущих команд можно реально говорить только о 3-х местах в группе ЛЧ и выходе в стыки в ЛЕ. За счет ЛЕ рейтинг и держать.
Регистрация: 22.09.2009
№1 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 17:11) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Ростов»
Если все с такой самоотдачей будут играть , как Ростов , то удержим !
Регистрация: 23.09.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.