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Сергей Шавло: удержать шестое место в рейтинге УЕФА будет тяжело
Бывший полузащитник "Спартака" Сергей Шавло отметил, что выступление "Ростова" в Лиге чемпионов получилось успешным.
"Россия шла к этому на протяжении нескольких лет, рад, что теперь в главном клубном турнире Европы у нас будет три клуба. При двух участниках в Лиге чемпионов не всегда удается выйти из группы, а теперь их может стать три. Удержать шестое место будет тяжело, но все зависит от выступления команд. Многие специалисты не верили в "Ростов", но дончане показали, что за счет характера, идеи и тренерских решений можно играть на приличном уровне с грандами европейского футбола. Хотелось бы пожелать российским клубам не довольствоваться только попаданием в групповой турнир и получением призовых, а показывать еще и качественную игру, которую ждут болельщики", - цитирует Шавло "Спорт-Экспресс".
"Россия шла к этому на протяжении нескольких лет, рад, что теперь в главном клубном турнире Европы у нас будет три клуба. При двух участниках в Лиге чемпионов не всегда удается выйти из группы, а теперь их может стать три. Удержать шестое место будет тяжело, но все зависит от выступления команд. Многие специалисты не верили в "Ростов", но дончане показали, что за счет характера, идеи и тренерских решений можно играть на приличном уровне с грандами европейского футбола. Хотелось бы пожелать российским клубам не довольствоваться только попаданием в групповой турнир и получением призовых, а показывать еще и качественную игру, которую ждут болельщики", - цитирует Шавло "Спорт-Экспресс".
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