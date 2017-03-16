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Ари: всегда приятно забивать, в том числе "Спартаку"

Нападающему "Локомотиву" Ари было бы приятно забить своей бывшей команде, столичному "Спартаку" в предстоящем дерби.

"Всегда приятно забивать, в том числе "Спартаку". Что касается матча с "Краснодаром", я хотел играть, чтобы наша команда победила. Сейчас отдаю себе отчет в важности игры, мы будем максимально концентрироваться на сопернике.

То, как меня приняли в "Локомотиве", мне помогло хорошо и быстро адаптироваться. Что касается ухода из "Краснодара", для футболиста очень важно играть в еврокубке, но не менее важно находиться там, где тебе доверяет тренер, тебя любят. Я сейчас спокойно занимаюсь и выхожу на игру", - цитирует Ари ТАСС.
Теги: Ари Локомотив Спартак
Сегодня, 23:00
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№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 23:13) #
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Думаю когда этот футболист переходил в очередной клуб комментарии были такими же, конечно форварду главное забивать ,НО как будто в СПАРТАКЕ И КРАСНОДАРЕ его плохо приняли? просто его СУЧНОСТЬ такая.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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