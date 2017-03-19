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Сергей Хусаинов: решения Вилкова в матче "Локомотив"-"Спартак" были предельно объективными

Бывший арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал работу судьи Михаила Вилкова в матче "Локомотива" со "Спартаком" (1:1) в двадцатом туре РФПЛ.

"Его решения были предельно объективными. Он старался не мешать и помочь игрокам проявить все свое мастерство. По характеру поведения на поле и его решениям в острых ситуациях он держался уверенно и не давал повода усомниться в своей нейтральности и бесстрастности ни футболистам, ни тренерам железнодорожников. Очень много ходит разговоров о том, что "Спартак" уже отливает чемпионские медали, и якобы все решено. Для зрителей игра была закрытая, а гол-красавец "Локомотива" – следствие недостаточного футбольного образования у спартаковских защитников", - приводит его слова "Спорт-Экспресс".
Теги: Хусаинов Вилков Спартак Локомотив
Сегодня, 08:14
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№1 Написал: Св.Ин v.2 (Сегодня, 08:42) #
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Будь это Зина - Плаческу с Дзюбой пропердели бы весь интернет, а Чердак угодливо бы включил вентилятор, чтобы разнеслось аж до ФИФА.
Регистрация: 5.03.2017
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