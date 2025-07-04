"Если бы Марко остался, то и я бы продлил контракт с ЦСКА. Он говорил, что хотел сохранить меня в команде, видел в составе. Когда Николич ушел, я понял, что мои шансы остаться в ЦСКА минимальны", - цитирует Бистровича "СЭ".
В июне текущего года Марко Николич покинул пост главного тренера ЦСКА - сербский специалист занял аналогичную должность в греческом АЕКе. Под руководством Николича "армейцы" стали бронзовыми призерами чемпионата России и обладателями Кубка страны. Новым главным тренером команды стал Фабио Челестини, ранее работавший в Швейцарии.
Полузащитник Кристиян Бистрович ранее покинул ЦСКА на правах свободного агента - контракт футболиста с клубом истек и не был продлен.
Бистрович: если бы Николич остался, то я бы продлил контракт с ЦСКА
Экс-игрок ЦСКА Кристиян Бистрович рассказал, как повлиял на него уход из команды Марко Николича.
Фото: ПФК ЦСКА