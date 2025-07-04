"Общался лично с Челестини? Нет, я с ним ни разу не разговаривал. Общались только с руководителями клуба. Они совместно с тренером приняли решение, что со мной контракт не будет продлен, так как в составе достаточно полузащитников для новой схемы", - цитирует Бистровича "СЭ".
Кристиян Бистрович выступал за ЦСКА с 2018 по 2025 год - полузащитник провел за клуб во всех турнирах 127 матчей и отметился 10 забитыми мячами и 7 результативными передачами. Футболист покинул ЦСКА этим летом по истечению контракта на правах свободного агента.
В июне текущего года Марко Николич покинул пост главного тренера ЦСКА - сербский специалист занял аналогичную должность в греческом АЕКе. Под руководством Николича "армейцы" стали бронзовыми призерами чемпионата России и обладателями Кубка страны. Новым главным тренером команды стал Фабио Челестини, ранее работавший в Швейцарии.
Бистрович: руководители ЦСКА совместно с Челестини приняли решение, что я покину клуб
Экс-полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович рассказал, почему покинул клуб.
Фото: ПФК ЦСКА