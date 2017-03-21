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20:08
Марио Фернандес: ЦСКА очень много для меня сделал, у меня нет особого желания куда-то уезжать (1)
Марио Фернандес: ЦСКА очень много для меня сделал, у меня нет особого желания куда-то уезжать (1)
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Марио Фернандес: ЦСКА очень много для меня сделал, у меня нет особого желания куда-то уезжать
Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес не испытывает желания покинуть Россию ради иностранных клубов.
Зимой в СМИ появлялась информация об интересе к игроку со стороны испанской "Барселоны" и английского "Челси".
"Я ничего об этом не знаю, даже не в курсе, предложений мне точно никто не делал. Это великие клубы, но я счастлив играть в ЦСКА и в России. Я очень многим обязан ЦСКА, клуб очень много для меня сделал, у меня нет особого желания куда-то уезжать. Я очень благодарен тем, кто принял меня так радушно, я связываю свою жизнь с Россией.
Я уже достаточно долго живу в России, мне был оказан радушный прием, когда мне поступило предложение играть, я его принял. Я очень хорошо адаптировался, поэтому с радостью согласился принять российское гражданство", - цитирует Фернандеса ТАСС.
Зимой в СМИ появлялась информация об интересе к игроку со стороны испанской "Барселоны" и английского "Челси".
"Я ничего об этом не знаю, даже не в курсе, предложений мне точно никто не делал. Это великие клубы, но я счастлив играть в ЦСКА и в России. Я очень многим обязан ЦСКА, клуб очень много для меня сделал, у меня нет особого желания куда-то уезжать. Я очень благодарен тем, кто принял меня так радушно, я связываю свою жизнь с Россией.
Я уже достаточно долго живу в России, мне был оказан радушный прием, когда мне поступило предложение играть, я его принял. Я очень хорошо адаптировался, поэтому с радостью согласился принять российское гражданство", - цитирует Фернандеса ТАСС.
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