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Виктор Пышкин: есть просьба полиции – не играть ЦСКА и "Спартаку" в один день
Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин пояснил решения по поводу календаря на ближайшие три тура чемпионата России.
"Тур состоится после матчей национальных команд. Все команды, в которых много игроков-сборников, хотят подольше отдохнуть. Плюс есть просьба полиции – не играть ЦСКА и "Спартаку" в один день. В субботу командам, где много сборников, играть рано, в воскресенье проводит матч ЦСКА, а "Спартак", по согласованию с клубом, поставили на понедельник", - цитирует Пышкина "Спорт-Экспресс".
"Тур состоится после матчей национальных команд. Все команды, в которых много игроков-сборников, хотят подольше отдохнуть. Плюс есть просьба полиции – не играть ЦСКА и "Спартаку" в один день. В субботу командам, где много сборников, играть рано, в воскресенье проводит матч ЦСКА, а "Спартак", по согласованию с клубом, поставили на понедельник", - цитирует Пышкина "Спорт-Экспресс".
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