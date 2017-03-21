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Виктор Пышкин: есть просьба полиции – не играть ЦСКА и "Спартаку" в один день

Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин пояснил решения по поводу календаря на ближайшие три тура чемпионата России.

"Тур состоится после матчей национальных команд. Все команды, в которых много игроков-сборников, хотят подольше отдохнуть. Плюс есть просьба полиции – не играть ЦСКА и "Спартаку" в один день. В субботу командам, где много сборников, играть рано, в воскресенье проводит матч ЦСКА, а "Спартак", по согласованию с клубом, поставили на понедельник", - цитирует Пышкина "Спорт-Экспресс".
Теги: ЦСКА Спартак
Вчера, 23:08
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№1 Написал: fd65 (Вчера, 23:40) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Дерби в этом году отменятся, другими словами.....))))))))
Регистрация: 3.12.2016
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