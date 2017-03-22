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МВД по Башкирии не получало официального распоряжения убрать решетки с фанатского сектора на стадионе в Уфе

МВД по Башкирии не получало официальных документов с просьбой убрать решетки с фанатского сектора на домашнем стадионе "Уфы". Об этом говорится в заявлении ведомства, которое публикует ТАСС.

"При строительстве стадиона "Нефтяник" проект размещения и оборудования секторов активной поддержки разрабатывался непосредственно футбольным клубом "Уфа". В этой связи при необходимости внесения изменений в конструктивные особенности зрительных секторов собственник объекта спорта или организатор спортивного соревнования вправе подготовить альтернативный проект и согласовать его в установленном порядке. До настоящего времени каких-либо документов по данному вопросу в МВД по Республике Башкортостан не поступало", - говорится в заявлении.

Ранее один из болельщиков "Уфы" запустил интернет-петицию, адресованную вице-премьеру РФ, президенту Российского футбольного союза Виталию Мутко, министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и главе Республики Башкортостан Рустэму Хамитову, с требованием убрать "клетку". Генеральный директор клуба Шамиль Газизов ранее сообщил, что для ликвидации решеток должно поступить соответствующее распоряжение министерства внутренних дел.

Газизов отмечал, что руководство клуба не против убрать решетки с фанатского сектора домашнего стадиона, однако не может сделать это без согласования с МВД. Руководитель комитета Российского футбольного союза по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин ранее заявлял, что ситуация вокруг решеток на фанатском секторе стадиона "Уфы" должна быть решена в пользу фанатов.
Сегодня, 20:09
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