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Первый крытый манеж в Перми откроют не раньше июня из-за проблем со сдачей
Открытие первого крытого футбольного манежа "Пермь Великая" в Перми перенесено на июнь этого года из-за проблем со сдачей объекта, сообщил глава Пермского края Максим Решетников.
"При строительстве были отклонения от проекта, который прошел экспертизу. Манеж готов на 98%. Вносить изменения в проектную документацию - это снова проходить и оформлять экспертизы. Отвечают за эту работу первый вице-премьер Владимир Рыбакин и министр спорта Олег Глызин, которые обещают сдать объект к первому мая, но я сомневаюсь, что это удастся, возможно, что в июне мы эту тему додавим", - цитирует Решетникова ТАСС.
"При строительстве были отклонения от проекта, который прошел экспертизу. Манеж готов на 98%. Вносить изменения в проектную документацию - это снова проходить и оформлять экспертизы. Отвечают за эту работу первый вице-премьер Владимир Рыбакин и министр спорта Олег Глызин, которые обещают сдать объект к первому мая, но я сомневаюсь, что это удастся, возможно, что в июне мы эту тему додавим", - цитирует Решетникова ТАСС.
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