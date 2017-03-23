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Курбан Бердыев встретился с руководством области и обсудил будущее "Ростова"

Вице-президент и тренер "Ростова" Курбан Бердыев провел встречу с руководством области, на которой обсуждалось развитие клуба, сообщает "Спорт-Экспресс".

Власти региона заверили Бердыева в заинтересованности в продолжении сотрудничества, сам тренер готов работать и дальше. Напомним, летом прошлого года он подписал двухлетний контракт с клубом.

Вопрос продолжения сотрудничества зависит от финансирования клуба (сейчас, по некоторым данным, перед игроками и тренерами есть трехмесячные долги) и от поставленных задач на следующий сезон. В том случае, если клуб не будет решать серьезных задач, тренер может покинуть команду – контракт предусматривает возможность ухода в любой без юридических и финансовых последствий.
Теги: Бердыев Ростов
Сегодня, 19:31
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№3 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 19:41) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Сибирячок
Нет такой должности. Если только для Курбана сделают.

Хорошо, Ростовской области.
Какой же ты нудный.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:38) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: PanoV
Бердыев останется, только если станет губернатором Ростова.

Нет такой должности. Если только для Курбана сделают.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 19:35) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Бердыев останется, только если станет губернатором Ростова.


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
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