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В понедельник Георги Миланов начнет восстановление на базе ЦСКА

Сегодня футболисты ЦСКА собрались на базе в Ватутинках после трёх выходных дней.

Главный тренер Виктор Гончаренко назначил тренировку на час позже обычного — в 13:00. В остальные дни до товарищеского матча, который состоится 26 марта, занятия будут начинаться в полдень.

Тренировки проходят без девяти игроков, вызванных в свои национальные сборные. Один из них, Георги Миланов, вернётся в расположение ПФК ЦСКА раньше намеченного срока. Болгарин в сборной получил повреждение внутренней боковой связки правого коленного сустава, из-за чего пропустит порядка трёх недель. Медицинский штаб ПФК ЦСКА совместно с врачами сборной Болгарии контролирует процесс реабилитации Георги. С понедельника, 27 марта, Миланов приступит к восстановительным процедурам на базе в Ватутинках.

ПФК ЦСКА
Теги: Миланов ЦСКА
Сегодня, 20:47
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