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Валерий Овчинников: Луческу кричит об арбитрах, потому что ему страшно
Экс-главный тренер нижегородского "Локомотива" Валерий Овчинников заявил, что наставник "Зенита" Мирча Луческу подвергает критику арбитров РФПЛ по надуманным поводам.
"Постоянно критиковать арбитров – неправильно. Между "Зенитом" и Пермью – огромная финансовая пропасть. О чем тут можно говорить? Зачем все валить на судейство? Если Гаджиев комплектует команду из тех, кого может привлечь, то у Луческу совсем другие возможности. Видимо, румын чувствует, что почва уходит из-под ног, и говорит об арбитрах. Когда человеку становится немного страшно, он порой начинает кричать. Правильно? Легче же становится. А так с криком можешь и проскочить", - цитирует Овчинникова "Спорт-экспресс".
"Постоянно критиковать арбитров – неправильно. Между "Зенитом" и Пермью – огромная финансовая пропасть. О чем тут можно говорить? Зачем все валить на судейство? Если Гаджиев комплектует команду из тех, кого может привлечь, то у Луческу совсем другие возможности. Видимо, румын чувствует, что почва уходит из-под ног, и говорит об арбитрах. Когда человеку становится немного страшно, он порой начинает кричать. Правильно? Легче же становится. А так с криком можешь и проскочить", - цитирует Овчинникова "Спорт-экспресс".
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