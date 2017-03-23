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Валерий Овчинников: Луческу кричит об арбитрах, потому что ему страшно

Экс-главный тренер нижегородского "Локомотива" Валерий Овчинников заявил, что наставник "Зенита" Мирча Луческу подвергает критику арбитров РФПЛ по надуманным поводам.

"Постоянно критиковать арбитров – неправильно. Между "Зенитом" и Пермью – огромная финансовая пропасть. О чем тут можно говорить? Зачем все валить на судейство? Если Гаджиев комплектует команду из тех, кого может привлечь, то у Луческу совсем другие возможности. Видимо, румын чувствует, что почва уходит из-под ног, и говорит об арбитрах. Когда человеку становится немного страшно, он порой начинает кричать. Правильно? Легче же становится. А так с криком можешь и проскочить", - цитирует Овчинникова "Спорт-экспресс".
Теги: Овчинников Луческу ЦСКА Зенит
Сегодня, 22:07
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(4)
№2 Написал: fits (Сегодня, 22:40) #
  • -5
  •  (7)

Детский лепет недотренера, ничего не добившегося, как тренер...
О порядочности я уж, промолчу...
Регистрация: 6.10.2016
№1 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 22:23) #
  • -3
  •  (5)
online

Очень правильно сказал
Регистрация: 7.03.2016
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