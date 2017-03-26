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Дмитрий Тарасов: я не называл сборную России лохами и лузерами

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов опроверг приписываемые ему слова о сборной России.

Напомним, ранее в СМИ появился комментарий Тарасова, раскритиковавшего сборную России после проигранного матча команде Кот-д'Ивуара (0:2).

"Да лохи потому что! Лузеры потому что! Россия вообще играть не умеет. Фанаты должны на команду наезжать, чтобы они играли лучше", - сказал Тарасов в интервью "Рен ТВ".

"Я этого не говорил", - цитирует Тарасова "Спорт-Экспресс".
Теги: Тарасов Сборная России
Сегодня, 13:13
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17
(2)
№17 Написал: D-link (Сегодня, 14:35) #
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online

Цитата: Кристоф
Дебил, порадуй нас своим мнением о Вите Онопко.

А у него память сразу отшибает. И что Овчина-пес, и кто его и почему так назвал - ОНО тоже не помнит сразу smile ДБ(с)


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ВПитереНыть
Регистрация: 21.03.2017
№16 Написал: Кристоф (Сегодня, 14:24) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: мяч квадратный
сказал-сказал! вот оно ещё одно подтверждение того, что свиней бывших не бывает. спараковская школа она в генах.

Дебил, порадуй нас своим мнением о Вите Онопко.
Цитата: Зенит-Питер
Личная жизнь не касается никого, кроме его самого.

Это верно при условии что ты до этого свою жизнь всем напоказ, через соцсети и прочие современные способы, не показывал .
Регистрация: 16.08.2008
№15 Написал: Зенит-Питер Санкт-петербург (Сегодня, 14:08) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: D-link
Цитата: sraptakpain
Игорь к 30 добился

Прозвища рукожоп и всех мыслимых рекордов по пропущеным голам! В раме сборной стоялии разные вратари, но прозвище Рукожоп дали только ему! Все, спор закончен - он уже сказочное говно!
Что доказал, в очередной раз пустив в ближний, двудырочный

сказочный дол...


--------------------
Вперёд Зенит!
Вперед родной!
Вперед за Питер!
Мы с тобой!
Регистрация: 22.03.2017
№14 Написал: D-link (Сегодня, 14:03) #
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: sraptakpain
Игорь к 30 добился

Прозвища рукожоп и всех мыслимых рекордов по пропущеным голам! В раме сборной стоялии разные вратари, но прозвище Рукожоп дали только ему! Все, спор закончен - он уже сказочное говно!
Что доказал, в очередной раз пустив в ближний, двудырочный


--------------------
ВПитереНыть
Регистрация: 21.03.2017
№13 Написал: Зенит-Питер Санкт-петербург (Сегодня, 14:00) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: D-link
Цитата: Зенит-Питер
Куда ему

КАк куда? Найух из сборной, и Колодрыгина прихватить!

Извини конечно но ты дебил! Если ты про Лодыгина, то его в сборной нет! А вот, что делает в сборной Кутепов, через которого забивают голы и безхребетный Зобнин? Вот это да вопрос.
п.с. Болельщика спартака видно сразу по тупости, глупости и полного отсутствия адекватности. Одно гамно, желчь и сопли пузырем.


--------------------
Вперёд Зенит!
Вперед родной!
Вперед за Питер!
Мы с тобой!
Регистрация: 22.03.2017
№12 Написал: Fillosoff Москва (Сегодня, 13:52) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Это все происки Бузовой! Тарасов, как всегда, белый, честный, пушистый и в майке с Путиным. sunglasses


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Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
№11 Написал: Зенит-Питер Санкт-петербург (Сегодня, 13:49) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Dragon
и это говорит человек связавшийся с Бузовой,вот уж действительно лохозавр joy

Личная жизнь не касается никого, кроме его самого.


--------------------
Вперёд Зенит!
Вперед родной!
Вперед за Питер!
Мы с тобой!
Регистрация: 22.03.2017
№10 Написал: D-link (Сегодня, 13:49) #
  • -2
  •  (6)
online

Цитата: Зенит-Питер
Куда ему

КАк куда? Найух из сборной, и Колодрыгина прихватить!


--------------------
ВПитереНыть
Регистрация: 21.03.2017
№9 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 13:48) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: D-link
А еще и в раме Рукожоп

рукожоп тебя сделал
Игорь к 30 добился большего, нежели ты
хотя ты тупо инет герой
Регистрация: 7.09.2015
№8 Написал: Зенит-Питер Санкт-петербург (Сегодня, 13:48) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: D-link
А еще и в раме Рукожоп

Куда ему до штанголиза!


--------------------
Вперёд Зенит!
Вперед родной!
Вперед за Питер!
Мы с тобой!
Регистрация: 22.03.2017
№7 Написал: kusha64 Курган (Сегодня, 13:47) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Дак так то все по делу сказал.))
Регистрация: 11.08.2015
№6 Написал: D-link (Сегодня, 13:40) #
  • -1
  •  (7)
online

А еще и в раме Рукожоп


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ВПитереНыть
Регистрация: 21.03.2017
№5 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 13:33) #
  • -4
  •  (10)

сказал-сказал! вот оно ещё одно подтверждение того, что свиней бывших не бывает. спараковская школа она в генах.
Регистрация: 7.03.2016
№4 Написал: Бриг (Сегодня, 13:31) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Краснодар»
Да ладно, если даже и сказал..Он же и себя имел в виду..
Регистрация: 21.11.2016
№3 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 13:23) #
  • +2
  •  (6)
online

А че от правильных слов отказываться?))
Регистрация: 28.12.2015
№2 Написал: паровоз (Сегодня, 13:23) #
  • -3
  •  (5)
online

Однако, судя по аудиозаписи, с журналистами общался вовсе не полузащитник "железнодорожников", а некий "пранкер", попытавшийся спародировать голос Тарасова.
Регистрация: 25.06.2016
№1 Написал: Dragon (Сегодня, 13:21) #
  • +1
  •  (13)
Болеет за:
«Ювентус»
и это говорит человек связавшийся с Бузовой,вот уж действительно лохозавр joy
Регистрация: 28.02.2017
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