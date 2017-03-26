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Максим Беляев: в матче "Зенит" - "Арсенал" я попался в ловушку Дзюбы

Защитник тульского "Арсенала" Максим Беляев заявил, что оказался заложником манеры игры нападающего санкт-петербургского "Зенита" Артема Дзюбы в матче чемпионата России между этими командами.

"Зенит" нанес поражение "Арсеналу" в матче 20-го тура чемпионата страны со счетом 2:0. Главный тренер туляков признался, что его команда уступила из-за судейских ошибок. Арбитр, в частности, усмотрел нарушение со стороны Беляева в отношении Дзюбы, после чего назначил пенальти.

"Я, можно сказать, попался в ловушку Дзюбы. Он обхватывал меня двумя руками и вместе со мной пытался развернуться. То есть, сначала был фол с его стороны, но обзор судьи не позволяет ему увидеть руки нападающего, потому что они находятся у него за спиной. Он хватал меня за майку, за части тела. Мне кажется, в таких моментах судьи должны знать манеру игры каждого футболиста атаки - стоит он на ногах или валится при первой возможности. Мне кажется, нужно было просто продолжить игру. В принципе, судейство того матча было нормальным. Было несколько спорных эпизодов, которые можно было бы трактовать в ту или иную сторону", - цитирует Беляева "Р-Спорт".
Теги: Беляев Арсенал Тула Дзюба Зенит
Сегодня, 18:41
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24
(7)
№24 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 19:54) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ssss13 ssss13
Братан, ты ещё не понял,что Зенит -Питер и федюк, это один и тот же идиот?

Подозревал. Покую на него. Шваль.


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Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
№23 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 19:54) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
да, су.ка, эта шлюба)


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№22 Написал: ssss13 ssss13 (Сегодня, 19:52) #
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: Алексей2010
Цитата: Зенит-Питер
Уважаемый!

Мне твое уважение накуй не нужно. Я вижу, что ты любитель метать говно в сторону моего клуба как режименьетчик или как его там - блятьсинг. Вас есть то куй да никуя, но срете за десятерых.

Братан, ты ещё не понял,что Зенит -Питер и федюк, это один и тот же идиот?


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Новое произведение,автор Луческу:Слёзы зенита.
Регистрация: 18.03.2017
№21 Написал: федюк (Сегодня, 19:39) #
  • -5
  •  (7)
online

Цитата: Алексей2010
уважение накуй не нужно

Так его к тебе никогда и нигде не будет, хоть ты обосрись и соси у начальства - потому что ты НИКТО
Регистрация: 26.03.2017
№20 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 19:36) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Зенит-Питер
Уважаемый!

Мне твое уважение накуй не нужно. Я вижу, что ты любитель метать говно в сторону моего клуба как режименьетчик или как его там - блятьсинг. Вас есть то куй да никуя, но срете за десятерых.


--------------------
Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
№19 Написал: Зенит-Питер Санкт-петербург (Сегодня, 19:31) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Алексей2010
Цитата: Зенит-Питер
Да мне плевать и растереть на твой спартак.

По частоте появления на спартаковских ветках твоей неумытой хари и не скажешь. laughing

Уважаемый! Куда хочу туда и захожу. Тебя не спросил.
Я гляжу вы все только на своих ветках сидите.

Цитата: федюк
Цитата: Зенит-Питер
онос, слезы, сопли и прочии фикалии.

Но фофик получает пять руплей за пост - а кушать он хочет, как свинья)))
Проституток надо жалеть = их хлеб такой
Дай ему десять - он обосрётся от любви к ЗЕНИТУ

В смысле он че заднеприводный?))) joy


--------------------
Вперёд Зенит!
Вперед родной!
Вперед за Питер!
Мы с тобой!
Регистрация: 22.03.2017
№18 Написал: 4 звезды (Сегодня, 19:26) #
  • +2
  •  (8)
online

Цитата: D-link
К вопросу - почему Дзюба при такой же игре с карточек не вылезал в Спартаке - и почему на нем сплошные пенальти у Зины

Цитата: Dragon
не нужно винить себя,ты попался в ловушку судьи который искал повод поставить пенальти,таких эпизодов десятки в каждом матче,понятно что при объективном судействе Дзюба бы получил карточку в этом эпизоде

+1000, каждому
Регистрация: 7.12.2016
№17 Написал: utekay Россия (Сегодня, 19:22) #
  • -4
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Дзюба всё верно сделал...упал - заработал пенальти. Это его хлеб.


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№16 Написал: федюк (Сегодня, 19:22) #
  • -4
  •  (6)
online

Цитата: Зенит-Питер
онос, слезы, сопли и прочии фикалии.

Но фофик получает пять руплей за пост - а кушать он хочет, как свинья)))
Проституток надо жалеть = их хлеб такой
Дай ему десять - он обосрётся от любви к ЗЕНИТУ
Регистрация: 26.03.2017
№15 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 19:19) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Зенит-Питер
Да мне плевать и растереть на твой спартак.

По частоте появления на спартаковских ветках твоей неумытой хари и не скажешь. laughing


--------------------
Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
№14 Написал: Зенит-Питер Санкт-петербург (Сегодня, 19:18) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees.
Это ваша фишка,играть не получается,вот и приходится ныть и падать чтобы ставили левые пенальти

Ты свои посты прочитай. Один понос, слезы, сопли и прочии фикалии. И ведь наверное с умным лицом этот бред здесь писал.


--------------------
Вперёд Зенит!
Вперед родной!
Вперед за Питер!
Мы с тобой!
Регистрация: 22.03.2017
№13 Написал: Vadim1986 (Сегодня, 19:16) #
  • -4
  •  (4)

Я так понимаю что ловушка Дзюбы из той же оперы типа "Дзюба начинает ускоряться" или "Дзюба начинает свой фирменный дриблинг"
Регистрация: 12.03.2017
№12 Написал: Зенит-Питер Санкт-петербург (Сегодня, 19:14) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Алексей2010
Цитата: Зенит-Питер
Пусть спартак ноет о судействе.

А ты за Спартак не решай, что ему делать. И вообще, ныть о судействе удел Плаческу.

Да мне плевать и растереть на твой спартак. За Луческу сказать ничего не смогу, это его дело. А вот вы про 20-ть липовых пендалей даже подборку на ютубе сделали.

Цитата: legioner
Цитата: Зенит-Питер
Заип..ли уже! Пусть спартак ноет о судействе.

Вы чемпионы в этом деле,от ваших соплей скоро Нева выйдет из берегов

А Москва река еще не вышла?


--------------------
Вперёд Зенит!
Вперед родной!
Вперед за Питер!
Мы с тобой!
Регистрация: 22.03.2017
№11 Написал: vlees. (Сегодня, 19:10) #
  • +3
  •  (15)
online

Цитата: федюк
Цитата: vlees.
будем объективны

Фофик , а давай будем
Мой жопу и снова стань раком) за пять рублей за пост)))))))))))))))))

Больше скобочек слизень,будет еще смешней,бгг
Регистрация: 26.03.2017
№10 Написал: AnK. (Сегодня, 19:09) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
" Ловушка Дзюбы"- новый термин в Российском футболе. Здорово Беляев сказал!
Регистрация: 1.02.2017
№9 Написал: ssss13 ssss13 (Сегодня, 19:09) #
  • +1
  •  (9)
online

Цитата: legioner
Цитата: Зенит-Питер
Заип..ли уже! Пусть спартак ноет о судействе.

Вы чемпионы в этом деле,от ваших соплей скоро Нева выйдет из берегов

их сопли в свое время,аж до Севастополя доплыли,на уши поставили всю страну,а потом разумеется никуда не уехали, а слились как всегда,вот теперь у них новый этап слюней под предводительством цыгана.


--------------------
Новое произведение,автор Луческу:Слёзы зенита.
Регистрация: 18.03.2017
№8 Написал: федюк (Сегодня, 19:06) #
  • -8
  •  (14)
online

Цитата: vlees.
будем объективны

Фофик , а давай будем
Мой жопу и снова стань раком) за пять рублей за пост)))))))))))))))))
Регистрация: 26.03.2017
№7 Написал: Dragon (Сегодня, 19:03) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Ювентус»
не нужно винить себя,ты попался в ловушку судьи который искал повод поставить пенальти,таких эпизодов десятки в каждом матче,понятно что при объективном судействе Дзюба бы получил карточку в этом эпизоде
Регистрация: 28.02.2017
№6 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 19:00) #
  • +4
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Зенит-Питер
Пусть спартак ноет о судействе.

А ты за Спартак не решай, что ему делать. И вообще, ныть о судействе удел Плаческу.


--------------------
Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
№5 Написал: vlees. (Сегодня, 18:59) #
  • +4
  •  (14)
online

Цитата: Зенит-Питер
Заип..ли уже! Пусть спартак ноет о судействе.

Это ваша фишка,играть не получается,вот и приходится ныть и падать чтобы ставили левые пенальти

Цитата: D-link
К вопросу - почему Дзюба при такой же игре с карточек не вылезал в Спартаке - и почему на нем сплошные пенальти у Зины wink

ушел в зенит чтобы получать левые пенальти,будем объективны
Регистрация: 26.03.2017
№4 Написал: legioner (Сегодня, 18:58) #
  • +8
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Зенит-Питер
Заип..ли уже! Пусть спартак ноет о судействе.

Вы чемпионы в этом деле,от ваших соплей скоро Нева выйдет из берегов
Регистрация: 22.03.2017
№3 Написал: D-link (Сегодня, 18:51) #
  • +8
  •  (20)

К вопросу - почему Дзюба при такой же игре с карточек не вылезал в Спартаке - и почему на нем сплошные пенальти у Зины wink


--------------------
ВПитереНыть
Регистрация: 21.03.2017
№2 Написал: Зенит-Питер Санкт-петербург (Сегодня, 18:50) #
  • -8
  •  (18)
Болеет за:
«Зенит»
Заип..ли уже! Пусть спартак ноет о судействе.


--------------------
Вперёд Зенит!
Вперед родной!
Вперед за Питер!
Мы с тобой!
Регистрация: 22.03.2017
№1 Написал: lisenok Иваново (Сегодня, 18:49) #
  • +9
  •  (21)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да, Дзюба тот еще клоун!
Регистрация: 21.08.2012
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