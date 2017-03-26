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Максим Беляев: в матче "Зенит" - "Арсенал" я попался в ловушку Дзюбы
Защитник тульского "Арсенала" Максим Беляев заявил, что оказался заложником манеры игры нападающего санкт-петербургского "Зенита" Артема Дзюбы в матче чемпионата России между этими командами.
"Зенит" нанес поражение "Арсеналу" в матче 20-го тура чемпионата страны со счетом 2:0. Главный тренер туляков признался, что его команда уступила из-за судейских ошибок. Арбитр, в частности, усмотрел нарушение со стороны Беляева в отношении Дзюбы, после чего назначил пенальти.
"Я, можно сказать, попался в ловушку Дзюбы. Он обхватывал меня двумя руками и вместе со мной пытался развернуться. То есть, сначала был фол с его стороны, но обзор судьи не позволяет ему увидеть руки нападающего, потому что они находятся у него за спиной. Он хватал меня за майку, за части тела. Мне кажется, в таких моментах судьи должны знать манеру игры каждого футболиста атаки - стоит он на ногах или валится при первой возможности. Мне кажется, нужно было просто продолжить игру. В принципе, судейство того матча было нормальным. Было несколько спорных эпизодов, которые можно было бы трактовать в ту или иную сторону", - цитирует Беляева "Р-Спорт".
"Зенит" нанес поражение "Арсеналу" в матче 20-го тура чемпионата страны со счетом 2:0. Главный тренер туляков признался, что его команда уступила из-за судейских ошибок. Арбитр, в частности, усмотрел нарушение со стороны Беляева в отношении Дзюбы, после чего назначил пенальти.
"Я, можно сказать, попался в ловушку Дзюбы. Он обхватывал меня двумя руками и вместе со мной пытался развернуться. То есть, сначала был фол с его стороны, но обзор судьи не позволяет ему увидеть руки нападающего, потому что они находятся у него за спиной. Он хватал меня за майку, за части тела. Мне кажется, в таких моментах судьи должны знать манеру игры каждого футболиста атаки - стоит он на ногах или валится при первой возможности. Мне кажется, нужно было просто продолжить игру. В принципе, судейство того матча было нормальным. Было несколько спорных эпизодов, которые можно было бы трактовать в ту или иную сторону", - цитирует Беляева "Р-Спорт".
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