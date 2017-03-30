Властимил Петржела: в "Зенит" купили какого-то левого корейца, однофамильца игрока сборной

Экс-наставник "Зенита" Властимил Петржела вспомнил о временах своей работы в стане сине-бело-голубых."В 2006 году "Зенит" впервые пробился в четвертьфинал Кубка УЕФА. У нас была молодая, дерзкая команда, мы могли пройти "Севилью". То, что с нами в Испании сделал судья, вспоминаю с содроганием! Но не увидел никакой поддержки со стороны руководства. Через два года, когда "Зенит" выиграл Кубок УЕФА, все было по-другому.Нам требовался левый защитник. Купили какого-то левого корейца, сказали, что он играл за сборную на чемпионате мира, а он и до высшей лиги не дотягивал. Агент просто обманул нас, выдал за игрока сборной его однофамильца. Фурсенко постоянно интересовался, почему я не ставлю его в состав. Я говорил: "Этому парню можно доверить только место водителя автобуса!" - сказал Петржела.