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Властимил Петржела: в "Зенит" купили какого-то левого корейца, однофамильца игрока сборной

Экс-наставник "Зенита" Властимил Петржела вспомнил о временах своей работы в стане сине-бело-голубых.

"В 2006 году "Зенит" впервые пробился в четвертьфинал Кубка УЕФА. У нас была молодая, дерзкая команда, мы могли пройти "Севилью". То, что с нами в Испании сделал судья, вспоминаю с содроганием! Но не увидел никакой поддержки со стороны руководства. Через два года, когда "Зенит" выиграл Кубок УЕФА, все было по-другому.

Нам требовался левый защитник. Купили какого-то левого корейца, сказали, что он играл за сборную на чемпионате мира, а он и до высшей лиги не дотягивал. Агент просто обманул нас, выдал за игрока сборной его однофамильца. Фурсенко постоянно интересовался, почему я не ставлю его в состав. Я говорил: "Этому парню можно доверить только место водителя автобуса!" - сказал Петржела.

Советский спорт
Теги: Петржела Зенит
Сегодня, 02:52
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№1 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 03:22) #
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Болеет за:
«Зенит»
но тем ни менее Севилье он забил и за сборную позже он сыграл.
Регистрация: 27.08.2008
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