Соломон Кверквелия: у нас отличная команда и хороший настрой

Защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия рассказал о вызове в сборную Грузии и поделился ожиданиями от предстоящих матчей с "Уфой" в чемпионате и Кубке России.- Нам дали один выходной, чтобы пообщаться с друзьями и семьей. Встретился с родственниками, увиделся с сестрами. Все прошло отлично. После этого отправился в расположение сборной Грузии. Сербии мы уступили 1:3, Латвию разгромили – 5:0. Во втором матче я участия не принимал.- В субботу "Локомотив" сыграет с "Уфой" в чемпионате, а уже в среду вновь встретится с уфимцами, но в полуфинале Кубка России.- О кубковой игре пока не думаем. Нужно идти от матча к матчу и сначала победить "Уфу" в субботней встрече. У нас отличная команда и хороший настрой. Так что есть все шансы показать нужный результат.