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Соломон Кверквелия: у нас отличная команда и хороший настрой

Защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия рассказал о вызове в сборную Грузии и поделился ожиданиями от предстоящих матчей с "Уфой" в чемпионате и Кубке России.

- Тебя вызвали в сборную Грузии на отборочный матч ЧМ-2018 с Сербией и товарищескую игру с Латвией. Как съездил?

- Нам дали один выходной, чтобы пообщаться с друзьями и семьей. Встретился с родственниками, увиделся с сестрами. Все прошло отлично. После этого отправился в расположение сборной Грузии. Сербии мы уступили 1:3, Латвию разгромили – 5:0. Во втором матче я участия не принимал.

- В субботу "Локомотив" сыграет с "Уфой" в чемпионате, а уже в среду вновь встретится с уфимцами, но в полуфинале Кубка России.

- О кубковой игре пока не думаем. Нужно идти от матча к матчу и сначала победить "Уфу" в субботней встрече. У нас отличная команда и хороший настрой. Так что есть все шансы показать нужный результат.

ФК "Локомотив"
Теги: Кверквелия Локомотив Уфа Сборная Грузии
Сегодня, 16:05
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№1 Написал: Егор Бадефо (Сегодня, 16:06) #
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