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Решение о возможном переименовании "Терека" будет принято до конца сезона
Решение, переименовывать ли "Терек" в "Ахмат" или нет, будет принято руководством до конца сезона, сообщил генеральный директор грозненцев Ахмед Айдамиров.
В феврале стало известно, что болельщики клуба собирают подписи под предложением о переименовании команды. Глава Чеченской республики, почетный президент клуба Рамзан Кадыров отметил, что решение остается за советом директоров "Терека".
"Тема жива, очень много обращений со стороны болельщиков. Я буду рад, если он будет носить имя "Ахмат", ведь это человек (Ахмат Кадыров - прим.), который восстановил республику, футбольный клуб. Думаю, ближе к окончанию сезону руководство примет решение на основании наших пожеланий и болельщиков", - цитирует Айдамирова ТАСС.
В феврале стало известно, что болельщики клуба собирают подписи под предложением о переименовании команды. Глава Чеченской республики, почетный президент клуба Рамзан Кадыров отметил, что решение остается за советом директоров "Терека".
"Тема жива, очень много обращений со стороны болельщиков. Я буду рад, если он будет носить имя "Ахмат", ведь это человек (Ахмат Кадыров - прим.), который восстановил республику, футбольный клуб. Думаю, ближе к окончанию сезону руководство примет решение на основании наших пожеланий и болельщиков", - цитирует Айдамирова ТАСС.
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