Егорычев - о победе над "Зенитом": порядок бьет класс

- Порядок бьет класс. Понятно, что у "Зенита" тоже были моменты, но мы играли дисциплинированно.
Во второй части, как мне показалось, дотерпели до своих моментов и смогли выжать из них голы. В дисциплине превзошли соперника как команда, потому что все были вместе, все помогали друг другу, - приводит слова Егорычева "Матч ТВ".
Вчера, 9 августа, московская "Родина" одержала выездную победу над петербургским "Зенитом" в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги со счетом 2:1. Забитыми мячами отметились Максим Глушенков и Артур Гарибян (дубль). Эта победа стала первой для столичного клуба в чемпионате России.
Напомним, что по итогам прошлого сезона команда Хуана Диаса стала чемпионом Первой Лиги и впервые в своей истории завоевала путевку в РПЛ. В первых двух турах чемпионата России "Родина" уступила на выезде "Спартаку" (0:3) и проиграла на домашнем стадионе "Ростову" (2:4). Также столичный клуб добился победы над "Рубином" (5:0) в первом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России.