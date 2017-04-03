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Роберт Евдокимов: я судейством очень недоволен

Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов остался крайне недоволен работой судей в матче со "Спартаком" (2:3) в 21-м туре РФПЛ.

"Мягко говоря, я судейством очень недоволен. Но вы же знаете, что у нас всё прекрасно с судейством.

Хорошая команда "Спартак", идущая на первом месте. На фоне их мы показали, что тоже умеем играть в футбол. Могли не просто проиграть, но и выиграть - при счете 2:2 был выход один на один.

Мне было бы приятно, если "Спартак" станет чемпионом. Прекрасный стадион, прекрасная команда, не просто побеждающая, но и показывающая характер - она несколько матчей выиграла на последних минутах", - цитирует Евдокимова ТАСС.
Теги: Евдокимов Оренбург Спартак
Сегодня, 22:07
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(5)
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№36 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 22:54) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
воробьёву привет.оренбург не команда а блевотина


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012
№35 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 22:50) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lord_Vik
До чемпионства как до луны с таким валидолом.
Ближайшие три тура самые важные.

с таким валидолом и Томь приходится опасаться
Регистрация: 2.08.2010
№34 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 22:48) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
До чемпионства как до луны с таким валидолом.
Ближайшие три тура самые важные.
Регистрация: 22.09.2007
№33 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 22:46) #
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online
Болеет за:
«Факел»
Цитата: vitaliy1977
Интересно. А в нашем чемпе кроме Карреры хоть один тренер может не коментировать судейство, даже если оно и не нравится?

а ты хоть с десяток этих самых тренеров нашей РПЛ смогёшь назвать по памяти то?


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№32 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 22:45) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Судья отработал нормально,грех на него обижаться ,но недовольные есть - это Зенит,Армия и конечно многострадальный Оренбург,который пролетел как галоша от такого близкого бакшиша..сегодня Оренбург играл и за себя и за того парня..


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
№31 Написал: achill Ульяновск (Сегодня, 22:45) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Боккетти, думаю, тоже не в восторге.


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Нас мало, но мы - греки!
Регистрация: 4.11.2007
№30 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 22:44) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Евдокимов надо было с начала матча валяться на поле.
Регистрация: 2.08.2010
№29 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 22:43) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Факел»
Цитата: Gusjohnson19
Парни,ау??? Объясните,что в моих словах можно минусовать???
Есть адекваты на сайте или как??? Может научитесь общаться нормально или так и будете продолжать нести ахинею и ставить минусы,как дауны???

а тут оно само минусует. Бывало напишешь одно сообщение в день, получишь пару минусов, заглянешь к себе в профиль, а минусов штук 20 добавилось)


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№28 Написал: Gusjohnson19 (Сегодня, 22:39) #
  • 0
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online

Gusjohnson19,
Парни,ау??? Объясните,что в моих словах можно минусовать???
Есть адекваты на сайте или как??? Может научитесь общаться нормально или так и будете продолжать нести ахинею и ставить минусы,как дауны???
Регистрация: 4.08.2016
№27 Написал: seryu Москва (Сегодня, 22:39) #
  • +3
  •  (5)
online

Цитата: acetophenon
Вольная борьба в исполнении спартаковского защитника оставлена судьёй без внимания.

Да бог с тобой, там у парня просто приступ эпилепсии был, а Кутепов помог ему.
Регистрация: 17.03.2009
№26 Написал: fd65 (Сегодня, 22:38) #
  • +6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вы бы свое умение играть в футбол показывали бы не только со Спартаком, но и с ЦСКА и с Зенитом.... Что то мне подсказывет что 26 апреля сольете вы у себя дома бомжам без шума и пыли.... Играли бы вы так всегда ,- не болтались бы в зоне вылета. Футбольный бог справедлив -намучаетесь в конце сезона, дай бог не вылетите в ФНЛ.
Регистрация: 3.12.2016
№25 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 22:38) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: acetophenon
Вольная борьба в исполнении спартаковского защитника оставлена судьёй без внимания.


В исполнении Дзюбы она в каждом матче без внимания
Регистрация: 2.02.2012
№24 Написал: бульбаш белгород (Сегодня, 22:37) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: acetophenon
Вольная борьба в исполнении спартаковского защитника оставлена судьёй без внимания.

Цитата: acetophenon
Вольная борьба в исполнении спартаковского защитника оставлена судьёй без внимания.

Как уже надоел этот БОМЖАТСКИЙ ВОЙ открой глаза если и кому то только СПАРТАКУ. И Сделай прививку от ЦЫГАНСКОГО ПЛАЧА.
Регистрация: 8.05.2016
№23 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 22:35) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Kolpino2
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
А газпрёмовские все недовольны судейством..

А чего быть довольными? Комментатор на "Матч-ТВ" тоже, кстати, не очень доволен был. Хотя, ладно. У всех ведущих клубов РФПЛ и даже у ведущего клуба ФНЛ рыло в пуху. Решили, что в этом году Спартак - значит, Спартак. Через год ситуацию с рейтингом чемпионата Зенит, ЦСКА, Екатеринодар и клуб/Бердыева разгребать будут.


"Тебя, мусор, никто не спрашивает" (с)
Регистрация: 14.04.2008
№22 Написал: NIK-68 Юг Руси (Сегодня, 22:31) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Газ нытик пром!!!!!!!!
Регистрация: 2.08.2015
№21 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 22:30) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sssh53
Спартак тянут за уши к чемпионству. Потом плакать будут. Хотя по поводу бездарной игры ЦСКА в Европе уже никто и не плачет. Прощай российский футбол

Очень хорошо ,что такие как ты уходишь из нашего футбола,наших форумов, меньше вони будет, следи-ка лучше за Дзинь, Минь, Тринь где Халк играет.
Регистрация: 20.03.2014
№20 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 22:30) #
  • -8
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Вольная борьба в исполнении спартаковского защитника оставлена судьёй без внимания.
Регистрация: 6.12.2014
№19 Написал: Gusjohnson19 (Сегодня, 22:24) #
  • +5
  •  (17)
online

В их ворота на минуте 87-89 не ставят точку за игру рукой в своей штрафной,а он говорит,что не доволен.Очевидный пенальти,но судья опять боится свистнуть.
Комментаторы тоже молчат + Каррера избрал такую манеру,при которой он не собирается давить на судей.
Остаётся 10 туров,а мы до сих пор не били пенальти.
Регистрация: 4.08.2016
№18 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:23) #
  • -14
  •  (18)
online

Цитата: Vlad-ОБЖ 66
А газпрёмовские все недовольны судейством..

А чего быть довольными? Комментатор на "Матч-ТВ" тоже, кстати, не очень доволен был. Хотя, ладно. У всех ведущих клубов РФПЛ и даже у ведущего клуба ФНЛ рыло в пуху. Решили, что в этом году Спартак - значит, Спартак. Через год ситуацию с рейтингом чемпионата Зенит, ЦСКА, Екатеринодар и клуб/Бердыева разгребать будут.
Регистрация: 12.11.2007
№17 Написал: seryu Москва (Сегодня, 22:22) #
  • +4
  •  (12)
online

Цитата: Vlad-ОБЖ 66
Цитата: ФКСМ_1922
Нехера было время тянуть, трусы!

А газпрёмовские все недовольны судейством..

Ему Плаческу инструкцию прислал.
Регистрация: 17.03.2009
№16 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 22:21) #
  • +7
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
Оренбург в концовке показал антифутбол!
Регистрация: 14.04.2008
№15 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 22:20) #
  • +7
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
Интересно. А в нашем чемпе кроме Карреры хоть один тренер может не коментировать судейство, даже если оно и не нравится?
Регистрация: 13.03.2012
№14 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:17) #
  • -11
  •  (19)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Борис Борисович
Ты должен быть недоволен георгиевым,котрый полез в тупую обводку вместо паса своим в отрыв и тупо обрезал.За это и ткнули .Логично по эпизоду вполне.

Да там была масса потенциально голевых атак, но игроки Оренбурга нихрена поля не видят, или постоянно передерживали мяч. Любая команда выше классом , порвала бы спартак, как он сегодня играл.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№13 Написал: Св.Ин v.2 (Сегодня, 22:17) #
  • +4
  •  (12)
online

Цитата: Vlad-ОБЖ 66
А газпрёмовские все недовольны судейством.

От мамы - к дочке, папа спонсирует....
Регистрация: 5.03.2017
№12 Написал: vlees.. (Сегодня, 22:16) #
  • +8
  •  (18)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sssh53
Спартак тянут за уши к чемпионству. Потом плакать будут. Хотя по поводу бездарной игры ЦСКА в Европе уже никто и не плачет. Прощай российский футбол

Да именно судья заставил Геогриева в конце матча потерять мяч,хватит нас уже тянуть(((((ахахахаах
Регистрация: 2.04.2017
№11 Написал: Colambous Переехал (Сегодня, 22:15) #
  • +3
  •  (5)
online

Судил нормально...


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Самое лучшее применение свинины,это шашлык.Заставить свинью играть в футбол,тоже самое,что метать перед ней биссер.
Регистрация: 24.11.2016
№10 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 22:14) #
  • -19
  •  (25)

Спартак тянут за уши к чемпионству. Потом плакать будут. Хотя по поводу бездарной игры ЦСКА в Европе уже никто и не плачет. Прощай российский футбол
Регистрация: 23.09.2008
№9 Написал: vlees.. (Сегодня, 22:14) #
  • +6
  •  (18)
online
Болеет за:
«Спартак»
blush я тоже недоволен нашим судейством,судья сам решает сколько добавить,было вроде 6 замен,каждая замена это плюс 30 секунд,плюс сколько эти черти валялись на газоне?Посмотрите сколько в англии добавляют,по 7-8 минут
Регистрация: 2.04.2017
№8 Написал: prime Пенза (Сегодня, 22:13) #
  • +5
  •  (21)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну да, посадить Спартак на свисток с начала матча, отменить гол и не дать возможных 3 пенальти за игру рукой в своей штрафной игроками Оренбурга
Регистрация: 2.08.2009
№7 Написал: Борис Борисович Санкт-Петербург (Сегодня, 22:13) #
  • +8
  •  (12)

Ты должен быть недоволен георгиевым,котрый полез в тупую обводку вместо паса своим в отрыв и тупо обрезал.За это и ткнули .Логично по эпизоду вполне.
Регистрация: 11.08.2008
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