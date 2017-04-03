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Роберт Евдокимов: я судейством очень недоволен
Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов остался крайне недоволен работой судей в матче со "Спартаком" (2:3) в 21-м туре РФПЛ.
"Мягко говоря, я судейством очень недоволен. Но вы же знаете, что у нас всё прекрасно с судейством.
Хорошая команда "Спартак", идущая на первом месте. На фоне их мы показали, что тоже умеем играть в футбол. Могли не просто проиграть, но и выиграть - при счете 2:2 был выход один на один.
Мне было бы приятно, если "Спартак" станет чемпионом. Прекрасный стадион, прекрасная команда, не просто побеждающая, но и показывающая характер - она несколько матчей выиграла на последних минутах", - цитирует Евдокимова ТАСС.
"Мягко говоря, я судейством очень недоволен. Но вы же знаете, что у нас всё прекрасно с судейством.
Хорошая команда "Спартак", идущая на первом месте. На фоне их мы показали, что тоже умеем играть в футбол. Могли не просто проиграть, но и выиграть - при счете 2:2 был выход один на один.
Мне было бы приятно, если "Спартак" станет чемпионом. Прекрасный стадион, прекрасная команда, не просто побеждающая, но и показывающая характер - она несколько матчей выиграла на последних минутах", - цитирует Евдокимова ТАСС.
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