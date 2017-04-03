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Виталий Мутко: РФС поддерживает самостоятельность РФПЛ, но итоговые решения оставит за собой

РФС полностью поддерживает РФПЛ в вопросе самостоятельного развития, однако ключевые решения оставит за собой, заявил вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко.

"РФС произвел полную децентрализацию, и как раз на конференции в стратегии развития вида спорта будет прописано, что мы готовы передавать права лиге на длительный срок, чтобы она была самостоятельна и в вопросах календаря, и в вопросах организации самого чемпионата, продажи коммерческих, телевизионных прав. Лиге все это передано, мы вмешиваться не будем, но какие-то итоговые утверждения РФС оставит за собой", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко
Вчера, 23:29
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