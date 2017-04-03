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Александр Самедов: где-то год назад звонили из Китая

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов рассказал, что год назад у него была возможность переехать в чемпионат Китая.

- Ходили слухи, что вас в Китай звали. Это было самое экзотическое предложение в вашей карьере?

- Где-то год назад звонили, сказали, что есть интерес. Спрашивали, готов ли я туда ехать. Ответил, что нет. Разве это экзотика? Столько людей туда сейчас уехали за большими деньгами. Но это их выбор, - цитирует Самедова "Российская Газета".
Теги: Самедов Спартак
Вчера, 23:43
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(1)
№3 Написал: Седой Россия (Сегодня, 00:37) #
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Болеет за:
ЦСКА
Это новостники друг друга дублируют или он все о бабках сожалеет?


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№2 Написал: MAXim22 Калининград (Сегодня, 00:05) #
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Болеет за:
«Спартак»
ГДЕ-ТО ГОД НАЗАД ЗВОНИЛИ ИЗ КИТАЯ , но я ни слова не понял.
Регистрация: 30.07.2014
№1 Написал: pikaldi voronezh (Вчера, 23:56) #
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Болеет за:
«Спартак»
Да затрахали со своим Китаем, соберитесь епт....
Регистрация: 25.01.2016
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