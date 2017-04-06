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Басель Абдулфаттах: Дзюба - настоящая душа компании, заводила

Воспитанник "Зенита" Басель Абдулфаттах, который был в молодёжной команде питерского клуба с 2008 по 2010 гг, поделился воспоминаниями о том периоде.

"Кто был самым ярким персонажем в "Зените" той поры? Да сложно сказать, тогда же Дзюбы не было, с которым мы пересекались в молодежной сборной. Вот он настоящая душа компании, заводила. А тогда… Кержаков, наверное. Помню после тренировки шли в баню, а там шахматная доска была, вот и устраивали баталии, а рефери — сам банщик. По уровню мастерства же в "Зените" тогда выделялись Широков и Файзулин. Сурово было. "Между ног" никого не "проверить". Попробуешь — потом сам без ног останешься. Да за примерами ходить далеко не надо. За несколько лет до этого подающий надежды Максим Мосин захотел так "проверить" Константина Лепехина. После чего Максим уехал с тренировки с переломанной ногой. Реально такой случай был", - цитирует Абдулфаттаха Спорт день за днём.
Теги: Дзюба
Сегодня, 02:21
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