Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Ивица Олич: Гинер - лучший президент в моей карьере!

Экс-нападающий ЦСКА Ивица Олич, выступающий за клуб второй бундеслиги "Мюнхен 1860", отметил, что бывший полузащитник армейцев Даниэл Карвалью всегда оставался для него лучшим футболистом, информирует еженедельник "Футбол".

– Какие у вас воспоминания остались о Евгении Гинере?

– Лучший президент в моей карьере! Очень эмоциональный человек, смотрел практически каждую игру. Нелегко в течение пятнадцати лет поддерживать команду на высоком уровне. Но Гинер это смог. Евгений поставил клуб на ноги, поэтому ЦСКА и борется каждый сезон за чемпионство.

– А чем запомнился Валерий Газзаев?

– Он очень здорово умеет мотивировать. Для Валерия Георгиевича было важно, чтобы футболисты усердно работали на каждой тренировке. Его тренировки иногда получались тяжелыми, но все было в меру. То есть за пару дней до игры он никогда не нагружал нас сильно.

– Терпели даже бразильцы?

– Тогда было немало в команде хороших игроков. Но для меня самым лучшим оставался Даниэл Карвалью. Он был просто великолепен! Когда не был травмирован.

– Кто в ЦСКА отвечал за атмосферу?

– Василий Березуцкий. Он смешной, шутил вечно. Но это никак не отражалось на игре: на поле он превращался в серьезного и ответственного парня.

– Какие впечатления остались от российского футбола?

– Ваши разные поля. Когда один день играем на искусственном поле, потом – на настоящем. Это же трудно! Очень! Сложно перестроиться, угадать, как отскочит мяч, как правильно ударить, чтобы он покатился точно в ноги партнеру.
Теги: Олич Гинер ЦСКА
Сегодня, 03:21
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.