Владимир Стогниенко выступит в школе спортивной журналистики

Вторая лекция совместного образовательного проекта "Зенит" и компании "МегаФон" пройдет 11 апреля в пространстве "Охта Lab".Комментатор каналов "Россия" и "Евроспорт" Владимир Стогниенко расскажет о тонкостях своей профессии, объяснит, как найти общий язык с телеаудиторией, проведет границу допустимого в футбольном репортаже, а также поделится советами о ведении эфира в нестандартных ситуациях.Прослушать лекцию сможет каждый желающий — для этого необходимо оформить предварительную запись на сайте "Охта Lab". Кроме того, трансляцию из школы спортивной журналистики можно будет увидеть онлайн в приложении ВК Live. Организатором прямого эфира выступит "МегаФон". Начало мероприятия — в 19:00 по петербургскому времени.