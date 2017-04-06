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Владимир Стогниенко выступит в школе спортивной журналистики

Вторая лекция совместного образовательного проекта "Зенит" и компании "МегаФон" пройдет 11 апреля в пространстве "Охта Lab".

Комментатор каналов "Россия" и "Евроспорт" Владимир Стогниенко расскажет о тонкостях своей профессии, объяснит, как найти общий язык с телеаудиторией, проведет границу допустимого в футбольном репортаже, а также поделится советами о ведении эфира в нестандартных ситуациях.

Прослушать лекцию сможет каждый желающий — для этого необходимо оформить предварительную запись на сайте "Охта Lab". Кроме того, трансляцию из школы спортивной журналистики можно будет увидеть онлайн в приложении ВК Live. Организатором прямого эфира выступит "МегаФон". Начало мероприятия — в 19:00 по петербургскому времени.

ФК "Зенит"
Теги: Стогниенко
Сегодня, 17:13
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