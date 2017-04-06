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"Оренбург" оштрафован на 50 тысяч рублей за задержку начала матча со "Спартаком"

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал штрафом в размере 50 тысяч рублей "Оренбург" за задержку начала матча 21-го тура чемпионата России со столичным "Спартаком", сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.

Встреча между командами прошла в понедельник на стадионе "Открытие-Арена" в Москве и завершилась победой красно-белых со счетом 3:2.

"По матчу "Спартак" - Оренбург": за задержку начала встречи по вине команды гостей на четыре минуты "Оренбург" оштрафован на 50 тысяч рублей. За использование болельщиками хозяев поля пиротехники "Спартак" наказан штрафом в размере 60 тысяч рублей", - цитирует Григорьянца ТАСС.
Теги: Григорьянц Оренбург
Сегодня, 18:32
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№1 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 19:18) #
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Болеет за:
«Спартак»
Они даже в раздевалке время тянули))) подлецы


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Чемпион России - 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
Обладатель Кубка России - 1994, 1998, 2003
Регистрация: 2.02.2017
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