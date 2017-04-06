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"Оренбург" оштрафован на 50 тысяч рублей за задержку начала матча со "Спартаком"
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал штрафом в размере 50 тысяч рублей "Оренбург" за задержку начала матча 21-го тура чемпионата России со столичным "Спартаком", сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.
Встреча между командами прошла в понедельник на стадионе "Открытие-Арена" в Москве и завершилась победой красно-белых со счетом 3:2.
"По матчу "Спартак" - Оренбург": за задержку начала встречи по вине команды гостей на четыре минуты "Оренбург" оштрафован на 50 тысяч рублей. За использование болельщиками хозяев поля пиротехники "Спартак" наказан штрафом в размере 60 тысяч рублей", - цитирует Григорьянца ТАСС.
Встреча между командами прошла в понедельник на стадионе "Открытие-Арена" в Москве и завершилась победой красно-белых со счетом 3:2.
"По матчу "Спартак" - Оренбург": за задержку начала встречи по вине команды гостей на четыре минуты "Оренбург" оштрафован на 50 тысяч рублей. За использование болельщиками хозяев поля пиротехники "Спартак" наказан штрафом в размере 60 тысяч рублей", - цитирует Григорьянца ТАСС.
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