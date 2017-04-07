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Владимир Маркин: закон о болельщиках не нужно напрямую связывать с ЧМ-2018

Принятие Госдумой в окончательном третьем чтении законопроекта об ужесточении административной ответственности для болельщиков за нарушение правил поведения на стадионах не стоит напрямую связывать с проведением в России крупных международных футбольных турниров, рассказал председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС Владимир Маркин.

"Будем надеяться, что этот закон будет работать. Не нужно его напрямую связывать с предстоящими Кубком конфедераций и чемпионатом мира. Мы должны навести порядок на наших стадионах, чтобы во время проведения внутреннего первенства люди не боялись противоправных действий, в результате которых они могут пострадать, для этого все и делается. Для этого работают законодательная и исполнительная власть, Российский футбольный союз - чтобы обеспечить безопасность пребывания болельщиков внутри арен", - цитирует Маркина ТАСС.

Соответствующие поправки были внесены в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ. Вдвое повышаются штрафы за нарушение запрета на посещение мест официальных спортивных соревнований в дни их проведения, вводится административная ответственность за грубое нарушение правил поведения, ужесточено наказание для иностранных болельщиков - вплоть до запрета въезда в РФ.
Сегодня, 18:03
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