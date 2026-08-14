Дьяков: критиковать Иран за невыход их группы никак нельзя

Новости
Главные новости
Лента новостей
Премьер-Лига
Публикации
РПЛ
Новости РПЛ
Матчи РПЛ
РПЛ 2026/27
Таблица РПЛ
Календарь РПЛ
Предстоящие игры РПЛ
Прошедшие матчи РПЛ
Клубы
Спартак
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Все клубы
Первая лига
Публикации
Первая лига
Новости Первой Лиги
Матчи Первой лиги
Первая лига 2026/27
Таблица Первой лиги
Календарь Первой Лиги
Предстоящие игры Первой лиги
Прошедшие матчи Первой лиги
Сборная России
Трансферы
Новости трансферов России
Европейские трансферы
Матч-центр
Прогнозы
Статьи о прогнозах
Сделать прогноз
Рейтинг пользователей
Трансляции
Поиск
Поиск
🔍
Вход
Логин
Пароль
Чужой ПК
Забыли пароль?
Войти через социальные сети:
Регистрация
Евро-2024
Чемпионат Европы 2024
Новости Чемпионата Европы
ЧМ-2026
Чемпионат Мира 2026
Новости Чемпионата Мира
Лига
Чемпионов
Лига чемпионов
Новости Лиги Чемпионов
Матчи Лиги Чемпионов
Лига
Европы
Лига Европы
Новости Лиги Европы
Матчи Лиги Европы
Англия
Премьер-лига
Новости АПЛ
Матчи АПЛ
Матчи Кубка Англии
Таблица АПЛ
Календарь АПЛ
Испания
Ла Лига
Новости Ла Лиги
Матчи Ла Лиги
Матчи Кубка Испании
Таблица Ла Лиги
Календарь Ла Лиги
Италия
Серия А
Новости Серии А
Матчи Серии А
Матчи Кубка Италии
Таблица Серии А
Календарь Серии А
Франция
Лига 1
Новости Лиги 1
Матчи Лиги 1
Матчи Кубка Франции
Таблица Лиги 1
Календарь Лиги 1
Германия
Бундеслига
Новости Бундеслиги
Матчи Бундеслиги
Таблица Бундеслиги
Календарь Бундеслиги
X
Главные
Читаемые
Комментируемые
"Зенит" объявил о переходе Дркушича в испанский клуб
4
Мостовой: игра "Локомотива" — ужас, не понимаю, как вообще туда попал Галактионов
10
Наумов: "Локомотив" просто отскочил в матче с "Оренбургом", совсем нет игры!
2
"Локомотив" сыграл вничью с "Оренбургом" - красно-зеленые не одержали ни одной победы в РПЛ
22
Воспитанник "Зенита" не забил пенальти "Локомотиву" через 5 минут после забитого мяча
10
Главные новости
Матчи
13
Скрыть
Сегодня (3)
Завтра (10)
Российская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2026/27
Оренбург
1 - 1
1
1
Локомотив
Завершен
Первая лига
Матчи
Таблица
Новости
2026/27
Нефтехимик
0 - 2
0
2
Шинник
Завершен
Ротор
1 - 1
1
1
Урал
Завершен
Российская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2026/27
Родина
14:00
Акрон
Не начат
ЦСКА
16:15
Факел
Не начат
Ростов
18:30
Рубин
Не начат
Краснодар
20:45
Ахмат
Не начат
Первая лига
Матчи
Таблица
Новости
2026/27
СКА-Хабаровск
08:00
Велес
Не начат
Енисей
12:00
КАМАЗ
Не начат
Челябинск
13:30
Торпедо
Не начат
Ленинградец
16:00
Арсенал Тула
Не начат
Текстильщик
17:00
Нижний Новгород
Не начат
Сочи
18:00
Волга Ул
Не начат
Чемпионат Мира 2026
Чемпионат Мира 2026
Англия: АПЛ 2026/27
Россия: РПЛ 2026/27
Германия: Бундеслига 1 2026/27
Испания: Ла Лига 2026/27
Италия: Серия А 2026/27
Франция: Лига 1 2026/27
Россия: Первая Лига 2026/27
A
Мексика
ЮАР
Южная Корея
Чехия
B
Канада
Босния и Герцеговина
Катар
Швейцария
C
Бразилия
Марокко
Гаити
Шотландия
D
США
Парагвай
Австралия
Турция
E
Германия
Кюрасао
Кот-Д`Ивуар
Эквадор
F
Нидерланды
Япония
Швеция
Тунис
G
Бельгия
Египет
Иран
Новая Зеландия
H
Испания
Кабо-Верде
Саудовская Аравия
Уругвай
I
Франция
Сенегал
Ирак
Норвегия
J
Аргентина
Алжир
Австрия
Иордания
K
Португалия
Конго ДР
Узбекистан
Колумбия
L
Англия
Хорватия
Гана
Панама
Дьяков: критиковать Иран за невыход их группы никак нельзя
Сегодня, 20:26
Бывший защитник московского "
Динамо
" Виталий Дьяков поделился с
Rusfootball.info
мнением по поводу проведения товарищеского матча между сборными России и Ирана.
Фото: Getty Images
- Отлично, что будет проведен такой спарринг. Соперник недавно играл на чемпионате мира. Так что у нас хорошая возможность сравнить свои силы с участником чемпионата мира. Так что предстоит интересный матч.
- В целом уровень игры сборной Ирана на чемпионате мира как оцениваете?
- Боролись за выход из группы. Да, не получилось. Но, если бы вышли, никто особо не удивился. Тем не менее за то, что не вышли, тоже критиковать из нельзя. Все помнят, с какими трудностями столкнулась сборная Ирана на этом турнире: когда игры были в США, им приходилось сразу после матча улетать, потому что находиться там им было можно только на матчах. Крупные санкции и все остальное. Так что критиковать за невыход их никак нельзя.
- Наша сборная сейчас сильнее или слабее команды Ирана?
- Не знаю, тяжело оценивать силу нашей сборной по товарищеским матчам. И большинство этих встреч у нас было с далеко не сильными соперниками. Уровень нашей сборной мы сможем понять только тогда, когда вернёмся к официальным матчам.
Виктория Яковлева,
Rusfootball.info
Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в
Telegram
,
Яндекс.Новостях
и
Гугл.Новостях
. Все главные и интересные новости тут
Гугл.Новости
Яндекс.Новости
Телеграм
Виталий Дьяков
Сборная Ирана
Сборная России
Автор:
Дмитрий Кондратьев
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
|
1
+1