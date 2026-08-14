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Дьяков: критиковать Иран за невыход их группы никак нельзя

Бывший защитник московского "Динамо" Виталий Дьяков поделился с Rusfootball.info мнением по поводу проведения товарищеского матча между сборными России и Ирана.
Фото: Getty Images
- Отлично, что будет проведен такой спарринг. Соперник недавно играл на чемпионате мира. Так что у нас хорошая возможность сравнить свои силы с участником чемпионата мира. Так что предстоит интересный матч.

- В целом уровень игры сборной Ирана на чемпионате мира как оцениваете?

- Боролись за выход из группы. Да, не получилось. Но, если бы вышли, никто особо не удивился. Тем не менее за то, что не вышли, тоже критиковать из нельзя. Все помнят, с какими трудностями столкнулась сборная Ирана на этом турнире: когда игры были в США, им приходилось сразу после матча улетать, потому что находиться там им было можно только на матчах. Крупные санкции и все остальное. Так что критиковать за невыход их никак нельзя.

- Наша сборная сейчас сильнее или слабее команды Ирана?

- Не знаю, тяжело оценивать силу нашей сборной по товарищеским матчам. И большинство этих встреч у нас было с далеко не сильными соперниками. Уровень нашей сборной мы сможем понять только тогда, когда вернёмся к официальным матчам.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

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