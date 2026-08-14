Дьяков: критиковать Иран за невыход их группы никак нельзя

Rusfootball.info мнением по поводу проведения товарищеского матча между сборными России и Ирана. Бывший защитник московского " Динамо " Виталий Дьяков поделился смнением по поводу проведения товарищеского матча между сборными России и Ирана.

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- Отлично, что будет проведен такой спарринг. Соперник недавно играл на чемпионате мира. Так что у нас хорошая возможность сравнить свои силы с участником чемпионата мира. Так что предстоит интересный матч.



- В целом уровень игры сборной Ирана на чемпионате мира как оцениваете?



- Боролись за выход из группы. Да, не получилось. Но, если бы вышли, никто особо не удивился. Тем не менее за то, что не вышли, тоже критиковать из нельзя. Все помнят, с какими трудностями столкнулась сборная Ирана на этом турнире: когда игры были в США, им приходилось сразу после матча улетать, потому что находиться там им было можно только на матчах. Крупные санкции и все остальное. Так что критиковать за невыход их никак нельзя.



- Наша сборная сейчас сильнее или слабее команды Ирана?



- Не знаю, тяжело оценивать силу нашей сборной по товарищеским матчам. И большинство этих встреч у нас было с далеко не сильными соперниками. Уровень нашей сборной мы сможем понять только тогда, когда вернёмся к официальным матчам.



Виктория Яковлева, Rusfootball.info