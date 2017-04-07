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В день матча "Краснодар" - ЦСКА будут организованы дополнительные автобусные маршруты

На матче 22-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и ЦСКА ожидается большое количество болельщиков, сообщает пресс-служба "быков".

От стадиона дополнительные автобусные маршруты будут направлены в 7 городских микрорайонов.

После матча организуется движение низкопольных автобусов со всеми остановками в следующих направлениях:
Микрорайон Гидростроителей (конечная – ул. Благоева), 2 автобуса
Комсомольский микрорайон (ул. 1 мая / ул. Сормовская), 2 автобуса
Мегацентр "Красная Площадь" (ул. Дзержинского; через ул. 40-летия Победы), 2 автобуса
Фестивальный микрорайон (Бальнеолечебница, ул. Герцена), 1 автобус
Автовокзал Южный (ул. Захарова), 1 автобус
Ж/д вокзал Краснодар I (ул. Привокзальная Площадь), 1 автобус
Славянский микрорайон (ул. Красных Партизан – остановка "Посёлок 1-е отделение учхоза "Кубань"), 1 автобус

Отправление автобусов – по полному наполнению, с конечной остановки троллейбуса № 11. Проезд платный.
Теги: Краснодар ЦСКА
Сегодня, 19:30
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