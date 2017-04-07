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Андрей Червиченко: ну выйдет "Спартак" в Лигу чемпионов, а дальше что? Там же не будет этих судей

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал возможное попадание московского клуба в Лигу чемпионов.

"Конечно, желаю "Спартаку" чемпионства, но не стоит забывать, что они лидируют во многом за счет неимоверного фарта, тех же сумасшедших голов Глушакова.

Ну выйдет "Спартак" в Лигу чемпионов, а дальше что? Там же не будет этих судей, которые постоянно свистят в одну сторону. И никто не будет прощать "Спартак", как это сделал игрок "Оренбурга", вышедший на ворота соперника при ничейном счете", - цитирует Червиченко "Советский спорт".
Теги: Червиченко Спартак
Сегодня, 22:42
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№31 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 23:36) #
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online

Господин . Вывел бы ты Спартак в Лигу Чемпионов, тогда бы и смог бы рассуждать. а пока это ревнивая речь от не умного человека.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№30 Написал: fd65 (Сегодня, 23:31) #
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Болеет за:
«Спартак»
Совсем еб#анулся толстый..... желчь так и брызжет... ,- гандон одним словом....
Регистрация: 3.12.2016
№29 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 23:30) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Интересно будет....почитать коменты местных...оле... smile
Регистрация: 15.12.2013
№28 Написал: Батька (Сегодня, 23:28) #
  • -1
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online

А что все 48 очков заработанные Спартаком глушаков на последних секундах забил ?!
Ну вырвали 1-2 матча проявили характер что теперь не биться до конца играть 89 минут а дальше уходит с поля ?!

Странный червяк типа кто у нас реально претендует на лч что зенит, кони да любой клуб из рпл там просто зрители максимум плей офф и сразу вылет ....
Регистрация: 9.09.2016
№27 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 23:28) #
  • +1
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online
Болеет за:
ЦСКА
И будут играть, баран, как могут, или у нас Барселона в сеалексе играет, а её судьи душат?
Хейтер он, зачастую совсем неадекватный
Регистрация: 6.01.2006
№26 Написал: NIK-68 Юг Руси (Сегодня, 23:27) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Спартак»
По моему боров представлен на этом сайте под ником blessing....
Регистрация: 2.08.2015
№25 Написал: trent (Сегодня, 23:26) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
бомжи, налетай!! ваш кореш жиденько дристанул...
опять всю страну потешил, редкостный дебил...


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№24 Написал: boicko.anat краснодарский край (Сегодня, 23:25) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
если они проскочат в лч то в первой-же игре их обует какой-нибудь неизвестный клуб типа санта-клаус. так происходило уже много лет. червиченко прав. он-же спартаковец и знает всю пдноготную этой гнилой команды которая становится с каждым годом все чернее и чернее.
Регистрация: 12.03.2014
№23 Написал: rigoletto Белгород (Сегодня, 23:19) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ха ха ха червяк вылез... И что дальше...


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я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009
№22 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 23:18) #
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Болеет за:
«Спартак»
Нет конечно,хоть одно пенальти но точно дадут)))Выйдем в ЛЧ есть все факторы удачно сыграть...Есть и опытные футболисты типа Адриано и Фернандо,им не впервой,есть Промес будет супермотивирован,есть тренер+ наверняка барин под это дело расщедрица,даст бабла Каррере и тот усилит парочкой футболистов толковых...верю что сможем это сделать!)))
Регистрация: 3.11.2016
№21 Написал: Митряс (Сегодня, 23:18) #
  • +1
  •  (1)

Давно хочу посмотреть на Спартак в евро турнирах , получится ли
Регистрация: 19.03.2017
№20 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 23:12) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
ну в целом он прав. там судьям повырезано-->вырезано на визг свиней.

Там повырезано даже на то, что Газпром спонсор той самой лиги.
И вы это на себе ощутили.
А уж на Спартак там тем более повырезано.
Будем бороться.
Крайний раз когда там играли взяли 9 очков в группе.
Регистрация: 22.09.2007
№19 Написал: Лидер (Сегодня, 23:05) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: bohater
Кто вообще этого клоуна читает?))

На болоте местные дуремары его почитают. Он у них типа дЖаба Хатт, самый толстый среди болотных пиявок


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№18 Написал: 4 звезды (Сегодня, 23:05) #
  • -2
  •  (6)
online

если спартак выйдет в лч, то отойдет от беспредела пахучих, там и пенки пойдут в нашу пользу, а жирдяю забыть про спартак
Регистрация: 7.12.2016
№17 Написал: Apant1 (Сегодня, 23:04) #
  • -1
  •  (3)

Не ну что будет, если не будет этих судей, ну будут давать иногда пенальти бить, а это позволяет чаще выигрывать, ну у нас некоторые в курсе)
Регистрация: 15.03.2017
№16 Написал: Кирилл мясо (Сегодня, 23:02) #
  • +2
  •  (6)
online

угу, ни одного пендаля в чемпионате не били
Регистрация: 15.02.2017
№15 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 23:01) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
и слава богу что не будет


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012
№14 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 23:01) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: pikaldi
Вот какую гниду надо бы взорвать ...на куй


Его и так колбасит не по детски от наших побед.
Регистрация: 14.04.2008
№13 Написал: pikaldi voronezh (Сегодня, 22:59) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Вот какую гниду надо бы взорвать ...на куй
Регистрация: 25.01.2016
№12 Написал: perekos Самара (Сегодня, 22:57) #
  • +3
  •  (9)

лососни тунца червивый
Регистрация: 10.08.2012
№11 Написал: BAFOMET Везде (Сегодня, 22:56) #
  • +2
  •  (8)

Отправить на бойню!!!! Надоел своими глупостями.
Регистрация: 17.06.2016
№10 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 22:54) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Согласен, надоели уже судья нам помогать... В каждой игре пенальти, красные карточки соперникам, а еще спорные моменты в нашу пользу... ТОЧНО! Еще и 6 минут добавляют ... Вот же уроды..... rage

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Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013
№9 Написал: bohater Ижевск (Сегодня, 22:54) #
  • +6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Слава Богу, что не будет, Спартак хотя-бы в ЛЧ пенальти будет бить))) Кто вообще этого клоуна читает?))


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Каждому свое
Регистрация: 2.10.2010
№8 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 22:51) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Сто. Пудов этот боров свинорылый обдолблен по самые брови. Если не так то сразу в дурку.
Регистрация: 2.08.2010
№7 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 22:51) #
  • -8
  •  (16)
online
Болеет за:
«Зенит»
ну в целом он прав. там судьям повырезано-->вырезано на визг свиней.


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№6 Написал: Dlink (Сегодня, 22:50) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Мда когда Зенит тянут все молчат а как Спартак на первом месте надо искать заговор даже Цыган заныл понял что за уши зенит к чемпионству как раньше тянуть не будут!
Регистрация: 7.08.2016
№5 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 22:47) #
  • +6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Сложно сказать,что будет со Спартаком дальше,но одно останется неизменным: червяк продолжит давать свои язвительные комменты,думая,что он самый умный перец...
Регистрация: 14.02.2007
№4 Написал: Лидер (Сегодня, 22:45) #
  • +7
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
...которые не ставят ни одного пенальти, не засчитали гол Оренбургу и сразу два за матч - Уралу. Да это же просто мечта! smiley
Опарыш, ты - жирный кретин


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№3 Написал: Campos Москва (Сегодня, 22:45) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
"Конечно, желаю "Спартаку" чемпионства,


Бугага!
Регистрация: 26.12.2008
№2 Написал: Alexander Zavyalov (Сегодня, 22:44) #
  • +6
  •  (10)

ну достал. Вот негатив от него. Всё опошлить готов, ради болтануть языком.
Регистрация: 6.02.2017
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