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Бибрас Натхо: ЦСКА обязан побеждать "Краснодар", выбора нет
Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо поделился ожиданиями от матча 22-го тура Премьер-Лиги с «Краснодаром», который начнётся сегодня в 16.30 по московскому времени.
«Мы обязаны побеждать, выбора нет. «Краснодар» – одна из лучших команд в России. Против них сложно играть, но мы должны их превзойти, хорошо сделать свою работу и постараться выиграть», — цитирует Натхо твиттер ЦСКА.
«Мы обязаны побеждать, выбора нет. «Краснодар» – одна из лучших команд в России. Против них сложно играть, но мы должны их превзойти, хорошо сделать свою работу и постараться выиграть», — цитирует Натхо твиттер ЦСКА.
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