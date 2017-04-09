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Бибрас Натхо: ЦСКА обязан побеждать "Краснодар", выбора нет

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо поделился ожиданиями от матча 22-го тура Премьер-Лиги с «Краснодаром», который начнётся сегодня в 16.30 по московскому времени.

«Мы обязаны побеждать, выбора нет. «Краснодар» – одна из лучших команд в России. Против них сложно играть, но мы должны их превзойти, хорошо сделать свою работу и постараться выиграть», — цитирует Натхо твиттер ЦСКА.
Теги: ЦСКА Краснодар Натхо
Сегодня, 11:13
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4
(2)
№4 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 13:22) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
УДАЧИ НАМ!!!


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...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
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Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010
№3 Написал: lisenok Иваново (Сегодня, 11:32) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
БИБРАС НАТХО: ЦСКА ОБЯЗАН ПОБЕЖДАТЬ "КРАСНОДАР", ВЫБОРА НЕТ


Это такая мантра?
Регистрация: 21.08.2012
№2 Написал: imaginary (Сегодня, 11:22) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Краснодар»
только при диком фарте
Регистрация: 7.02.2010
№1 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 11:19) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Нет не сегодня Бибрас, может когда-нибудь, а сейчас вы слабее
Регистрация: 2.02.2012
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