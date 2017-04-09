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"Терек" готов поддержать просьбу "Анжи" не назначать матчи на пятницу по религиозным соображениям
В четверг руководство "Анжи" обратилось в РФПЛ с просьбой не ставить домашние матчи клуба на пятницу, потому что это священный день для мусульман
Грозненский футбольный клуб "Терек" поддерживает инициативу махачкалинского "Анжи" не проводить матчи чемпионата России по пятницам. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор грозненцев Ахмед Айдамиров.
"Мы пока не обращались в РФПЛ с подобной инициативой, так как наши матчи на пятницу не ставили. Но в рабочий дни всегда непросто проводить матчи, и пробки бывают, и людей меньше приходит. Выходные - оптимальный вариант для проведения игр. Но мы готовы поддержать инициативу "Анжи", - сказал Айдамиров, отвечая на вопрос, поддерживают ли в "Тереке" идею не проводить домашние матчи по пятницам по религиозным соображениям.
Грозненский футбольный клуб "Терек" поддерживает инициативу махачкалинского "Анжи" не проводить матчи чемпионата России по пятницам. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор грозненцев Ахмед Айдамиров.
"Мы пока не обращались в РФПЛ с подобной инициативой, так как наши матчи на пятницу не ставили. Но в рабочий дни всегда непросто проводить матчи, и пробки бывают, и людей меньше приходит. Выходные - оптимальный вариант для проведения игр. Но мы готовы поддержать инициативу "Анжи", - сказал Айдамиров, отвечая на вопрос, поддерживают ли в "Тереке" идею не проводить домашние матчи по пятницам по религиозным соображениям.
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