Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

"Терек" готов поддержать просьбу "Анжи" не назначать матчи на пятницу по религиозным соображениям

В четверг руководство "Анжи" обратилось в РФПЛ с просьбой не ставить домашние матчи клуба на пятницу, потому что это священный день для мусульман

Грозненский футбольный клуб "Терек" поддерживает инициативу махачкалинского "Анжи" не проводить матчи чемпионата России по пятницам. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор грозненцев Ахмед Айдамиров.

"Мы пока не обращались в РФПЛ с подобной инициативой, так как наши матчи на пятницу не ставили. Но в рабочий дни всегда непросто проводить матчи, и пробки бывают, и людей меньше приходит. Выходные - оптимальный вариант для проведения игр. Но мы готовы поддержать инициативу "Анжи", - сказал Айдамиров, отвечая на вопрос, поддерживают ли в "Тереке" идею не проводить домашние матчи по пятницам по религиозным соображениям.
Теги: Терек Анжи
Сегодня, 14:44
Напечатать
3
(0)
№3 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 15:24) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: боря888
А зачем им органинизовывать, если русские уже под них легли?
И лежат поёбанные


Читать прям неприятно эту писанину,у тебя папа мама есть?так вот, не огорчай их..


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
№2 Написал: боря888 (Сегодня, 15:03) #
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: kurbath
Обьединенный муслимский чемп организовывайте

А зачем им органинизовывать, если русские уже под них легли?
И лежат поёбанные
Регистрация: 21.12.2016
№1 Написал: kurbath тула (Сегодня, 14:56) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
идите на куй
Обьединенный муслимский чемп организовывайте
Регистрация: 20.11.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.