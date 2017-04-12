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Андрей Будогосский: Лапочкин справедливо назначил пенальти в ворота "Спартака"
Председатель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский заявил, что главный арбитр матча 22-го тура чемпионата России "Уфа" - "Спартак" (1:3) Сергей Лапочин принял правильное решение, назначив пенальти в ворота красно-белых на 61-й минуте после фола в штрафной Ильи Кутепова на Азамате Засееве.
"Первоначально у меня было впечатление, что 11-метровый назначен за задержку рукой. И я аж вздрогнул. Но на повторе видно, что контакт с нападающим в штрафной площади шёл в ноги. Тут неважно, какой силы контакт. Необязательно бить по ногам так, чтобы получить карточку. Игрок потерял равновесие и не мог дальше контролировать мяч и продолжать атаку. Это совершенно очевидное решение арбитра. Заметьте, что Лапочкин практически во всех эпизодах оказывался в хороших позициях, а это дало ему возможность принимать убедительные решения. Он отлично читает игру, и я поддерживаю его решение назначить пенальти в ворота "Спартака", абсолютно. Это фол по неосторожности и справедливое назначение 11-метрового.
Что касается пенальти в ворота "Уфы", то согласен с решением судьи. Если бы рука висела внизу или мяч отскочил в руку от земли, то судья продолжил бы игру. А этот случай — пенальти", - сказал Будогосский в программе "Свисток".
"Чемпионат.сом"
"Первоначально у меня было впечатление, что 11-метровый назначен за задержку рукой. И я аж вздрогнул. Но на повторе видно, что контакт с нападающим в штрафной площади шёл в ноги. Тут неважно, какой силы контакт. Необязательно бить по ногам так, чтобы получить карточку. Игрок потерял равновесие и не мог дальше контролировать мяч и продолжать атаку. Это совершенно очевидное решение арбитра. Заметьте, что Лапочкин практически во всех эпизодах оказывался в хороших позициях, а это дало ему возможность принимать убедительные решения. Он отлично читает игру, и я поддерживаю его решение назначить пенальти в ворота "Спартака", абсолютно. Это фол по неосторожности и справедливое назначение 11-метрового.
Что касается пенальти в ворота "Уфы", то согласен с решением судьи. Если бы рука висела внизу или мяч отскочил в руку от земли, то судья продолжил бы игру. А этот случай — пенальти", - сказал Будогосский в программе "Свисток".
"Чемпионат.сом"
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