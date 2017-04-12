Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 22-тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Источник: Ивелин Попов уйдет в другой клуб, если "Спартак" станет чемпионом

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов заинтересован в том, чтобы продолжить сотрудничество с красно-белыми, поэтому никуда уходить не собирается.

Однако, как сообщает "Спорт день за днем", в случае если "Спартак" станет чемпионом России в этом году, футболист вряд ли останется в столичном клубе. Дело в том, что высока вероятность, что наставник команды Массимо Каррера пригласит игроков из Италии для усиления под Лигу чемпионов. Попов, который и сейчас не является железным игроком стартового состава "Спартака", вряд ли будет получать много игрового времени, поэтому, скорее всего, вынужден будет согласиться на трансфер.
Теги: Попов Спартак
Сегодня, 17:25
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 17:34) #
  • 0
  •  (0)
online

а если не станет?!
пусть уходит в любом случае..


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 17:28) #
  • +1
  •  (5)
online

Черт. У них теперь еще один стимул стать чемпионами.
Регистрация: 12.11.2007
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.