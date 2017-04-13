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Группа "Ленинград" выступит на 75-летнем юбилее "Крыльев Советов"
В этом сезоне "Крылья Советов" отмечают 75-летний юбилей. Официальным днем празднования считается 3 мая.
Первый домашний матч после этой даты команда проведет на "Металлурге" с "Зенитом" из Санкт-Петербурга. Игра "Крылья Советов" – "Зенит" состоится 13 мая в 17:00.
"Крылья Советов" договорились с известной группой "Ленинград" о том, что музыканты выступят на "Металлурге". Сергей Шнуров даст полноценный концерт по окончании матча с "Зенитом". В ближайшее время стартует продажа билетов на это событие. Билеты на футбол будут действительны на концерт (порядок мест по входному билету так же действует и на футбол, и на концерт). Дополнительно будут продаваться места в фан-зону перед сценой (1000 мест). О времени и точках продаж будет сообщено дополнительно. Владельцам абонементов покупать билеты на это мероприятие не нужно – пройти на стадион в этот день они смогут по своим сезонным абонементам.
ПФК "Крылья Советов"
Первый домашний матч после этой даты команда проведет на "Металлурге" с "Зенитом" из Санкт-Петербурга. Игра "Крылья Советов" – "Зенит" состоится 13 мая в 17:00.
"Крылья Советов" договорились с известной группой "Ленинград" о том, что музыканты выступят на "Металлурге". Сергей Шнуров даст полноценный концерт по окончании матча с "Зенитом". В ближайшее время стартует продажа билетов на это событие. Билеты на футбол будут действительны на концерт (порядок мест по входному билету так же действует и на футбол, и на концерт). Дополнительно будут продаваться места в фан-зону перед сценой (1000 мест). О времени и точках продаж будет сообщено дополнительно. Владельцам абонементов покупать билеты на это мероприятие не нужно – пройти на стадион в этот день они смогут по своим сезонным абонементам.
ПФК "Крылья Советов"
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