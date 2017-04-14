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Роман Бабаев: мы можем предоставить домашнюю арену для матча сборной России против Чили
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что сборная России действительно может провести товарищеский матч с командой Чили на домашней арене армейцев.
"Действительно, мы можем предоставить домашнюю арену для матча сборной России против команды Чили. С удовольствием примем нашу национальную команду, тем более в преддверии такого огромного события, как Кубок конфедераций. Надеюсь, на следующей неделе встретимся с руководством РФС и обсудим все детали.
Проблем с реализацией этой задумки возникнуть не должно. Думаю, до конца следующей недели всё будет известно", - цитирует Бабаева "Чемпионат.сом".
"Действительно, мы можем предоставить домашнюю арену для матча сборной России против команды Чили. С удовольствием примем нашу национальную команду, тем более в преддверии такого огромного события, как Кубок конфедераций. Надеюсь, на следующей неделе встретимся с руководством РФС и обсудим все детали.
Проблем с реализацией этой задумки возникнуть не должно. Думаю, до конца следующей недели всё будет известно", - цитирует Бабаева "Чемпионат.сом".
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