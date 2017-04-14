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Роман Бабаев: мы можем предоставить домашнюю арену для матча сборной России против Чили

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что сборная России действительно может провести товарищеский матч с командой Чили на домашней арене армейцев.

"Действительно, мы можем предоставить домашнюю арену для матча сборной России против команды Чили. С удовольствием примем нашу национальную команду, тем более в преддверии такого огромного события, как Кубок конфедераций. Надеюсь, на следующей неделе встретимся с руководством РФС и обсудим все детали.

Проблем с реализацией этой задумки возникнуть не должно. Думаю, до конца следующей недели всё будет известно", - цитирует Бабаева "Чемпионат.сом".
Теги: Бабаев ЦСКА Сборная России
Сегодня, 17:27
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№1 Написал: Gypsy (Сегодня, 17:34) #
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Болеет за:
«Спартак»
Да вы ее хоть продать, хоть подарить можете - вам она нахрен не нужна


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Цыганке с картами дорога дальняя :)))
Регистрация: 12.04.2017
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