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Превью. 32 тур. ФНЛ
Превью. 32 тур. ФНЛ
Василий Столыпин: кто-то отблагодарил "Оренбург" в праздник
Президент "Оренбурга" Василий Столыпин поделился впечатлениями от победы над "Тереком" в матче 23-го тура РФПЛ.
"У нас сегодня был запредельный настрой, и играли мы очень достойно. Второй гол, видимо, мы выстрадали за все те игры, в которых не забивали. Он сам пришёл, кто-то отблагодарил в праздник. Видимо, заслужили. Это очень важная игра была. На остаток сезона задача у нас одна – остаться в Премьер-Лиге и постараться избежать стыковых матчей. То есть подняться выше последних четырёх мест в турнирной таблице.
Что касается проблем с реализацией в матче с "Уралом" и слов Роберта Евдокимова, у нас был тяжёлый для дебютантов период. Давно не играли дома – последняя встреча в Оренбурге была 4 марта с "Арсеналом". После этого пошли выездные матчи, тяжеловато было четыре игры проводить в гостях, да ещё и с перерывом на сборную", - цитирует Столыпина "Чемпионат.сом".
"У нас сегодня был запредельный настрой, и играли мы очень достойно. Второй гол, видимо, мы выстрадали за все те игры, в которых не забивали. Он сам пришёл, кто-то отблагодарил в праздник. Видимо, заслужили. Это очень важная игра была. На остаток сезона задача у нас одна – остаться в Премьер-Лиге и постараться избежать стыковых матчей. То есть подняться выше последних четырёх мест в турнирной таблице.
Что касается проблем с реализацией в матче с "Уралом" и слов Роберта Евдокимова, у нас был тяжёлый для дебютантов период. Давно не играли дома – последняя встреча в Оренбурге была 4 марта с "Арсеналом". После этого пошли выездные матчи, тяжеловато было четыре игры проводить в гостях, да ещё и с перерывом на сборную", - цитирует Столыпина "Чемпионат.сом".
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