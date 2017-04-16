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"Урал" поздравил Николая Заболотного с 27-летием

"Урал" поздравил своего голкипера Николая Заболотного с днём рождения.

"Сегодня 27 лет исполняется вратарю футбольного клуба "Урал" Николаю Заболотному. Поздравляем Николая и желаем ставить рекорды по количеству "сухих" матчей в составе нашей команды, крепкого здоровья, успехов в воспитании дочерей, отличного настроения и достижения намеченных целей!" - говорится на официальном сайте "Урала".
Теги: Заболотный Урал
Сегодня, 15:33
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