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Тина Канделаки: и не говорите мне, что у нас не смотрят футбол! Забитый стадион

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки поделилась мнением о матче чемпионата России "Спартак" – "Зенит" (2:1).

"И не говорите мне, что у нас не смотрят футбол! Забитый стадион.

Надеюсь, ТВ-рейтинги будут бодрящими. Можно поздравить "Спартак" с неофициальным чемпионством", – написала Канделаки в твиттере.

"Рубин" - "Краснодар": на матче присутствовал 3041 болельщик
Теги: Канделаки Спартак Зенит
Вчера, 23:48
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12
(6)
№12 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 01:03) #
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Болеет за:
«Краснодар»
а кто бы Тину дернул? Плюсуйте...


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"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011
№11 Написал: K I N G Россия (Сегодня, 00:46) #
  • 0
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Болеет за:
«Кубань»
Недаром же Спартак - народная команда.
Регистрация: 25.06.2009
№10 Написал: Сибирячок (Сегодня, 00:31) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: PanoV
Что-то рано все про чемпонство Спартака заговорили, ой рано.


Типа Локомотив на подходе? ))


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Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
#дайтелуческупоработать!
Регистрация: 17.10.2016
№9 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 00:31) #
  • 0
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Болеет за:
«Спартак»
spartacus,
+
Регистрация: 2.08.2013
№8 Написал: spartacus (Сегодня, 00:29) #
  • +2
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Как же хорошо что в России есть Спартак. Есть только одна команда в стране которая независимо от результатов собирает стадион не только в Москве но и в других городах. Все надеются на новые стадионы? Много болельщиков собрал Рубин на игру с Краснодаром (не Томь или Оренбург не в обиду) ? Интересно сколько будут собирать новые стадионы в Калининграде, Саранске, Сочи и т.д. где нет даже команд ПЛ? Для кого они строятся?
Зато Тина радуется ТВ рейтингам и количеством человек на матче Спартака. Почаще ходите на игры Спартака Тина там всегда полный стадион и всегда ставьте в сетку вещания игры Спартака даже товарищеские
Регистрация: 23.02.2017
№7 Написал: ssss13 ssss13 (Сегодня, 00:01) #
  • +3
  •  (7)

Тина, а вот теперь представь себе,что Спартака,нет.


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Новое произведение,автор Луческу:Слёзы зенита.
Регистрация: 18.03.2017
№6 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 00:01) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
Тебе то чего надо?
Именно поэтому МатчТВ его не показывает?
Что-то рано все про чемпонство Спартака заговорили, ой рано.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№5 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 00:00) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
иногда лучше молчать


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№4 Написал: bohater Ижевск (Вчера, 23:57) #
  • +7
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
тина, ты дура, и чтобы ты и твои газовые прикормыши не пытались напиздeть про популярность клуп-клупа, в России в футболе смотрят Спартак! а ваши 15 миллионов на этот матч даже всю билетную квоту не выкупили - популярность, ёпта


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Каждому свое
Регистрация: 2.10.2010
№3 Написал: golden Axe (Вчера, 23:56) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
на Спартак как ходили так и ходят,а кто как был не интересен,так и остался,несмотря на новые стадионы и медальки с базара и десятью пеналями за сезон ,случайными голами с отскоков и рикошетов,при отсутствии зрелищной игры,поэтому там всегда будут полтора землекопа на трибуНАХ blush
Регистрация: 1.02.2017
№2 Написал: Moonspell Москва (Вчера, 23:51) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
А ты на Казань посмотри!
Регистрация: 2.06.2009
№1 Написал: Сибирячок (Вчера, 23:50) #
  • +9
  •  (13)
Болеет за:
«Сибирь»
Да-да. Здесь явная заслуга МАТЧ-ТВ и лично Тинатин.


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Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
#дайтелуческупоработать!
Регистрация: 17.10.2016
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