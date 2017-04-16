Тина Канделаки: и не говорите мне, что у нас не смотрят футбол! Забитый стадион

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки поделилась мнением о матче чемпионата России "Спартак" – "Зенит" (2:1)."И не говорите мне, что у нас не смотрят футбол! Забитый стадион.Надеюсь, ТВ-рейтинги будут бодрящими. Можно поздравить "Спартак" с неофициальным чемпионством", – написала Канделаки в твиттере.