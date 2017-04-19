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Денис Глушаков: отрыв не давит, это нормальная ситуация

Футболисты московского "Спартака" не испытывают никаких иллюзий по поводу возможного чемпионства и раньше времени не думают о золотых медалях чемпионата России, заявил полузащитник "красно-белых" Денис Глушаков.

"Отрыв не давит, это нормальная ситуация. На протяжении многих игр мы выходим, имея зазор то шесть, то пять, то восемь очков. Живем сегодняшним днем. В команде никаких иллюзий нет. Мы играем от матча к матчу, еще ничего не выиграли, не доделали дело до конца. Не думаем о медалях или о чем-то еще, идет обычный тренировочный процесс", - цитирует Глушакова "Р-Спорт".

"Нам с каждой командой тяжело играть. На нас и в том году, и в этом настраиваются как на последний бой. "Спартак" для всех – как красная тряпка для быка. Все бьются, вгрызаются, все хотят обыграть "Спартак". Никого больше так не хотят обыграть, как нас. Все убиваются, и мы к этому привыкли. С этого года и мы стали агрессивнее играть, никаких недонастроев нет. Бывают матчи, когда мы проигрываем, но это потому что мы такая же команда, как и все остальные", - добавил футболист.
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 21:39
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№1 Написал: Противовес Владивосток (Сегодня, 21:46) #
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"..Отрыв не давит, это нормальная ситуация.." Мерзопакостный, как будто он в такой ситуации каждый год бывает - уже все забыли когда Глушак за чемпионство боролся, а ОН от своего "величия" разум потерял... 15 лет в дерьме "нефтяники" !!! Но "великие и народные" - ХА-ХА !!!
Регистрация: 25.02.2017
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