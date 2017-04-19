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Срок ввода в эксплуатацию стадионов ЧМ-2018 в Самаре и Калининграде перенесен на 2018-й год (4)
Срок ввода в эксплуатацию стадионов ЧМ-2018 в Самаре и Калининграде перенесен на 2018-й год (4)
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Роберт Левандовски: могли выиграть этот матч и выйти в полуфинал, но судья допустил серьезные ошибки
Роберт Левандовски: могли выиграть этот матч и выйти в полуфинал, но судья допустил серьезные ошибки
Денис Глушаков: отрыв не давит, это нормальная ситуация
Футболисты московского "Спартака" не испытывают никаких иллюзий по поводу возможного чемпионства и раньше времени не думают о золотых медалях чемпионата России, заявил полузащитник "красно-белых" Денис Глушаков.
"Отрыв не давит, это нормальная ситуация. На протяжении многих игр мы выходим, имея зазор то шесть, то пять, то восемь очков. Живем сегодняшним днем. В команде никаких иллюзий нет. Мы играем от матча к матчу, еще ничего не выиграли, не доделали дело до конца. Не думаем о медалях или о чем-то еще, идет обычный тренировочный процесс", - цитирует Глушакова "Р-Спорт".
"Нам с каждой командой тяжело играть. На нас и в том году, и в этом настраиваются как на последний бой. "Спартак" для всех – как красная тряпка для быка. Все бьются, вгрызаются, все хотят обыграть "Спартак". Никого больше так не хотят обыграть, как нас. Все убиваются, и мы к этому привыкли. С этого года и мы стали агрессивнее играть, никаких недонастроев нет. Бывают матчи, когда мы проигрываем, но это потому что мы такая же команда, как и все остальные", - добавил футболист.
"Отрыв не давит, это нормальная ситуация. На протяжении многих игр мы выходим, имея зазор то шесть, то пять, то восемь очков. Живем сегодняшним днем. В команде никаких иллюзий нет. Мы играем от матча к матчу, еще ничего не выиграли, не доделали дело до конца. Не думаем о медалях или о чем-то еще, идет обычный тренировочный процесс", - цитирует Глушакова "Р-Спорт".
"Нам с каждой командой тяжело играть. На нас и в том году, и в этом настраиваются как на последний бой. "Спартак" для всех – как красная тряпка для быка. Все бьются, вгрызаются, все хотят обыграть "Спартак". Никого больше так не хотят обыграть, как нас. Все убиваются, и мы к этому привыкли. С этого года и мы стали агрессивнее играть, никаких недонастроев нет. Бывают матчи, когда мы проигрываем, но это потому что мы такая же команда, как и все остальные", - добавил футболист.
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