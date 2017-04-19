Владимир Ильин: "Уралу" хватит сил и на кубок России, и на чемпионат

Нападающий "Урала" Владимир Ильин выразил мнение, что команде хватит сил для выступления на два фронта.— Думаю, сил нам хватит. Сейчас у нас был как раз такой этап, когда игры шли подряд. Примерно в таком же режиме предстоит сыграть дальше. Мы хорошо себя проэкзаменовали, проверили свои возможности. Конечно, по той же игре с "Томью" было видно, что нам тяжеловато. Не было прежней свежести, но добились положительного результата. Сейчас восстанавливаемся и надеюсь в хорошем физическом состоянии проведем следующие игры.