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Владимир Ильин: "Уралу" хватит сил и на кубок России, и на чемпионат

Нападающий "Урала" Владимир Ильин выразил мнение, что команде хватит сил для выступления на два фронта.

— С "Зенитом" играть уже в субботу, а через полторы недели финал Кубка России с "Локомотивом". Хватит ли "Уралу" сил достойно выступить на два фронта?

— Думаю, сил нам хватит. Сейчас у нас был как раз такой этап, когда игры шли подряд. Примерно в таком же режиме предстоит сыграть дальше. Мы хорошо себя проэкзаменовали, проверили свои возможности. Конечно, по той же игре с "Томью" было видно, что нам тяжеловато. Не было прежней свежести, но добились положительного результата. Сейчас восстанавливаемся и надеюсь в хорошем физическом состоянии проведем следующие игры.

"Спорт день за днем"
Теги: Ильин Урал
Вчера, 22:45
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