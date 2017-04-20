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Матч "Зенит" - "Терек" смогут посетить 40 тысяч человек

Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко рассказал, что на матч 27-го тура чемпионата России "Зенит" — "Терек", который пройдёт на новом стадионе в Санкт-Петербурге, будет допущено 40 тысяч зрителей.

Мутко сообщил, что на матч "Зенит" — "Урал" будет допущено около 20 тысяч зрителей.

"На второй матч — 40 тысяч, а потом пустят на все места. Надо протестировать систему допуска, транспортные схемы, функционирование всех служб арены.

Сейчас поле приводится в порядок, оно пригодно для игры, но нужно ещё работать. Думаю, этот матч выявит ещё несколько вопросов, которые надо будет прорабатывать", - цитирует Мутко [leech=http://tass.ru]ТАСС[/leech.
Теги: Зенит Терек
Сегодня, 22:38
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(2)
№4 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 22:45) #
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online

Я бы на месте этих "40 тысяч" десять раз подумал, прежде чем "посетить". Там без нагрузки все уже разваливается и гниет, а ..... не - я бы задумался, крепко задумался.
Регистрация: 3.03.2007
№3 Написал: Hitman (Сегодня, 22:42) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
неплохо для договорняка
Регистрация: 20.04.2017
№2 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 22:40) #
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  •  (2)

А 65 когда запустят? На КК?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№1 Написал: Распутин (Сегодня, 22:39) #
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  •  (4)
online

там столько глорья не наберется....
Регистрация: 2.04.2017
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