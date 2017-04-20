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Матч "Зенит" - "Терек" смогут посетить 40 тысяч человек
Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко рассказал, что на матч 27-го тура чемпионата России "Зенит" — "Терек", который пройдёт на новом стадионе в Санкт-Петербурге, будет допущено 40 тысяч зрителей.
Мутко сообщил, что на матч "Зенит" — "Урал" будет допущено около 20 тысяч зрителей.
"На второй матч — 40 тысяч, а потом пустят на все места. Надо протестировать систему допуска, транспортные схемы, функционирование всех служб арены.
Сейчас поле приводится в порядок, оно пригодно для игры, но нужно ещё работать. Думаю, этот матч выявит ещё несколько вопросов, которые надо будет прорабатывать", - цитирует Мутко [leech=http://tass.ru]ТАСС[/leech.
Мутко сообщил, что на матч "Зенит" — "Урал" будет допущено около 20 тысяч зрителей.
"На второй матч — 40 тысяч, а потом пустят на все места. Надо протестировать систему допуска, транспортные схемы, функционирование всех служб арены.
Сейчас поле приводится в порядок, оно пригодно для игры, но нужно ещё работать. Думаю, этот матч выявит ещё несколько вопросов, которые надо будет прорабатывать", - цитирует Мутко [leech=http://tass.ru]ТАСС[/leech.
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