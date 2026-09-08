Слуцкий жестко ответил на прозвище "медиатренер": пусть добьются похожих результатов

Леонид Слуцкий заявил, что спокойно относится к ярлыку "медиатренера", напомнив критикам о своих рекордах, трофеях и многолетнем опыте работы.

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"Сайт РПЛ совсем недавно выложил статистику, и там показано, что мне принадлежат два самых больших тренерских рекорда: я одержал больше всех побед и набрал больше всего очков. Тогда кем являются другие специалисты, когда по достижениям, трофеям и качеству работы рекордсмен — медиатренер?" — заявил Слуцкий.