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Слуцкий жестко ответил на прозвище "медиатренер": пусть добьются похожих результатов

Леонид Слуцкий заявил, что спокойно относится к ярлыку "медиатренера", напомнив критикам о своих рекордах, трофеях и многолетнем опыте работы.
Фото: Zhizhao Wu / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
Слуцкий прокомментировал мнение о том, что из-за высокой активности за пределами футбольного поля его стали воспринимать прежде всего как медийную фигуру. Специалист подчеркнул, что четко разделяет работу тренера и деятельность в медиа.

"Сайт РПЛ совсем недавно выложил статистику, и там показано, что мне принадлежат два самых больших тренерских рекорда: я одержал больше всех побед и набрал больше всего очков. Тогда кем являются другие специалисты, когда по достижениям, трофеям и качеству работы рекордсмен — медиатренер?" — заявил Слуцкий.

Тренер также напомнил, что работал со сборной России, трудился в разных чемпионатах и участвовал с командами в европейской и азиатской Лиге чемпионов. При этом Слуцкий признался, что ему действительно нравится развиваться в медиасфере.

Подобная критика, по его словам, сопровождала его и раньше. Еще во время работы в ЦСКА после участия в КВН Слуцкого называли "кавээнщиком".

"Мне это по барабану. Пусть добьются похожих результатов кавээнщика и медиатренера — тогда и поговорим", — заключил специалист.
Источник: "СЭ"

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