Слуцкий жестко ответил на прозвище "медиатренер": пусть добьются похожих результатов

"Сайт РПЛ совсем недавно выложил статистику, и там показано, что мне принадлежат два самых больших тренерских рекорда: я одержал больше всех побед и набрал больше всего очков. Тогда кем являются другие специалисты, когда по достижениям, трофеям и качеству работы рекордсмен — медиатренер?" — заявил Слуцкий.
Тренер также напомнил, что работал со сборной России, трудился в разных чемпионатах и участвовал с командами в европейской и азиатской Лиге чемпионов. При этом Слуцкий признался, что ему действительно нравится развиваться в медиасфере.
Подобная критика, по его словам, сопровождала его и раньше. Еще во время работы в ЦСКА после участия в КВН Слуцкого называли "кавээнщиком".
"Мне это по барабану. Пусть добьются похожих результатов кавээнщика и медиатренера — тогда и поговорим", — заключил специалист.
Источник: "СЭ"