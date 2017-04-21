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Сергей Рыжиков: мы и сами в шоке от наших результатов

Вратарь "Рубина" Сергей Рыжиков выступил перед болельщиками казанской команды.

"Мы поздравляем всех болельщиков, ветеранов и работников "Рубина" с днём рождения клуба. Это большой день. И мы понимаем всю ответственность за неудовлетворительные результаты. Мы понимаем, что не оправдываем надежд болельщиков. Мы и сами в шоке от наших результатов. В связи с этим хотим пригласить болельщиков на игру с "Тереком" и отпраздновать вместе с нами день рождения клуба. Игроки приняли решение компенсировать все покупаемые билеты. Так что приходите на футбол, вход будет свободным. Думаю, руководство клуба нас поддержит. Болельщики с пониманием к этому отнесутся и поддержат нас, а результат будет лучше. Надеюсь, что всё исправим в оставшихся семи турах. Приходите на стадион, вы нам очень важны. Мы сделаем всё для победы. Хватит разговоров, нужно делать дела", - цитирует Рыжикова "БИЗНЕС Online".
Теги: Рыжиков Рубин
Сегодня, 06:37
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