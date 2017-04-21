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Полиция вывела со стадиона двух фанатов на матче дублеров "Ростов" - "Спартак"

На матче 24-го тура молодежного первенства России "Ростов" - "Спартак" еще до старта встречи в развитие ситуации на трибунах пришлось вмешаться правоохранителям — со стадиона в Батайске были выведены двое фанатов, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, сообщает "Газета.ру".
Теги: Ростов Спартак
Сегодня, 16:10
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