Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
"Спартак" чемпион?
Новости партнеров
Лента новостей:
15:58
Феерический Еськов. 3 удаления у "Урала" и скандальное открытие самого популярного стадиона страны (21)
Феерический Еськов. 3 удаления у "Урала" и скандальное открытие самого популярного стадиона страны (21)
Сергей Хусаинов: это беспредел! Я бы на месте Александра Тарханова увел "Урал" с поля
Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов оценил работу главного судьи Алексея Еськова в матче 24-го тура РФПЛ "Зенит" — "Урал" (1:0). Еськов во втором тайме удалил с поля трёх игроков екатеринбургской команды.
"Это беспредел! Еськов — Кошшои номер два. Наверное, это заветная мечта господина Луческу! Подарок на новый стадион, всё в полном пакете. Поздравляем коллегию футбольных судей с таким достойным судейством на новой арене. Самом богатом и крутом стадионе мира! На фоне такого решения и эмоции Павлюченко выглядят абсолютно естественно.
Вспомните, сколько было шума после несправедливой карточки Халку, когда Игорь Турбин судил. Сам Розетти полез защищать! Здесь мы видим прямое влияние арбитра на счёт матча, воздействие на игру, что категорически запрещено делать. Я бы на месте Александра Тарханова увёл "Урал" с поля. Однако он оказался более сдержанным, видимо, готов был внутренне, что такое случится", - цитирует Хусаинова "Чемпионат.сом".
"Это беспредел! Еськов — Кошшои номер два. Наверное, это заветная мечта господина Луческу! Подарок на новый стадион, всё в полном пакете. Поздравляем коллегию футбольных судей с таким достойным судейством на новой арене. Самом богатом и крутом стадионе мира! На фоне такого решения и эмоции Павлюченко выглядят абсолютно естественно.
Вспомните, сколько было шума после несправедливой карточки Халку, когда Игорь Турбин судил. Сам Розетти полез защищать! Здесь мы видим прямое влияние арбитра на счёт матча, воздействие на игру, что категорически запрещено делать. Я бы на месте Александра Тарханова увёл "Урал" с поля. Однако он оказался более сдержанным, видимо, готов был внутренне, что такое случится", - цитирует Хусаинова "Чемпионат.сом".
Напечатать
93
(24)
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.