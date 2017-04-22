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Сергей Хусаинов: это беспредел! Я бы на месте Александра Тарханова увел "Урал" с поля

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов оценил работу главного судьи Алексея Еськова в матче 24-го тура РФПЛ "Зенит" — "Урал" (1:0). Еськов во втором тайме удалил с поля трёх игроков екатеринбургской команды.

"Это беспредел! Еськов — Кошшои номер два. Наверное, это заветная мечта господина Луческу! Подарок на новый стадион, всё в полном пакете. Поздравляем коллегию футбольных судей с таким достойным судейством на новой арене. Самом богатом и крутом стадионе мира! На фоне такого решения и эмоции Павлюченко выглядят абсолютно естественно.

Вспомните, сколько было шума после несправедливой карточки Халку, когда Игорь Турбин судил. Сам Розетти полез защищать! Здесь мы видим прямое влияние арбитра на счёт матча, воздействие на игру, что категорически запрещено делать. Я бы на месте Александра Тарханова увёл "Урал" с поля. Однако он оказался более сдержанным, видимо, готов был внутренне, что такое случится", - цитирует Хусаинова "Чемпионат.сом".
Теги: Хусаинов Еськов Зенит Урал
Сегодня, 16:03
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93
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№93 Написал: barscool Санкт-Петербург (Сегодня, 17:25) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
№91 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:19) #-1 (3)


Болеет за:
«Сибирь»

противно всё, что связано с этой командой....


--------------------
Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
#дайтелуческупоработать!



С какой командой "Сибирь" и "Спартак" ? Тогда я с тобой согласен!


--------------------
Зенит
Барселона
Регистрация: 14.08.2012
№92 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 17:23) #
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online

Это какое то позорище...
Регистрация: 28.05.2014
№91 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:19) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Сибирь»
противно всё, что связано с этой командой....


--------------------
Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
#дайтелуческупоработать!
Регистрация: 17.10.2016
№90 Написал: Didu51 (Сегодня, 17:06) #
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online

Цитата: Blessing
Хусаинов, ты ничего не понимаешь в футболе.


100 процентное попадание - и прибавлю - также в футболе ничего не понимают Прядкин (по словам орлова), гражданка олька бузова (за такого дурака вышла замуж) и кот матроскин (этому акромя коровы ничего не надо)
Регистрация: 25.02.2014
№89 Написал: Scooter МОСКВА (Сегодня, 17:05) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Первый матч на новом стадионе! Зенит мучается! У него ничего не получается. А в ложе сидит хозяин, его все чаще и чаще показывают в прямом эфире. И по его лицу видно что он не доволен! И что? И как должен в этом случае судить судья? Правильно! Он должен помочь. Да поймите вы кто - такой Урал! Пусть условный Краснодар, Ростов и т.д. Все это знают и все понимают, особенно хорошо это понимают судьи. Ничего страшного. Судья вернет должок Уралу с тем же условным Краснодаром, Ростовом и т. д. Мы живем в России друзья! Успокойтесь!
Регистрация: 22.02.2013
№88 Написал: papic777 СПБ (Сегодня, 17:03) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Зенит»
первый момент игрок Урала попал шипами в ногу игроку Зенита хоть в начале и отбил мяч, но грубая игра и довольно опасная была. Павлюченко ну тут всё понятно и ещё добавить 2-3 матча, гол чистый, Дзюба? ну потолкались по жёлтой получили. wink
Регистрация: 27.03.2008
№87 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 17:03) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Zamba
совпадение?


Совпадение.
Открытие стадио и все султаны в VIP ложах.


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№86 Написал: Volodia379 (Сегодня, 17:02) #
  • -3
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online

Как стадион строили разворововая так и начали играть со скандалами и воровством очков у других команд! rage
Регистрация: 11.04.2016
№85 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 16:59) #
  • -1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Хусаинов, ты ничего не понимаешь в футболе.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№84 Написал: Didu51 (Сегодня, 16:55) #
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: ffora
против судьи обязаны возбудить уголовное дело или РФС сборище продажных п***ков, которых нужно будет не отстранять, а тоже судить.. Если результат матча не будет аннулирован и судья не подвергнется уголовному наказанию, то чемпионат мира нельзя проводить в такой стране, где футбольные чиновники продажны и беспринципны. А матч необходимо переиграть.


полностью согласен -
также возбудить уголовное дело против людей прогнозирующих погоду
возбудить уголовное дело против создателей фильма защитники
и самое главное против повышенной громкости при показе рекламы
Регистрация: 25.02.2014
№83 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 16:53) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: olegan
Цитата: scorpion 69
сли бы такое случилось с мясными то тут визг бы перебил всех и вся

А если бы с вами?Нева вышла бы из берегов за полчаса!

да нет тут радости у кое кого было бы выше крыши))а Нева бы не вышла дамбу бы закрыли,но вони(в том числе и от наших) было бы много,очень,очень,ну очень много
Регистрация: 3.02.2011
№82 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 16:49) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 1964netto_
Судейку лишить лицензии, Газпром лишить 3 очков!!!


Удалённым дать возможность играть со Спартаком.


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№81 Написал: ffora russia (Сегодня, 16:47) #
  • -1
  •  (7)

против судьи обязаны возбудить уголовное дело или РФС сборище продажных п***ков, которых нужно будет не отстранять, а тоже судить.. Если результат матча не будет аннулирован и судья не подвергнется уголовному наказанию, то чемпионат мира нельзя проводить в такой стране, где футбольные чиновники продажны и беспринципны. А матч необходимо переиграть.
Регистрация: 24.05.2016
№80 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 16:47) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: МАРТ
..глянь турнирную таблицу..и ты дурачок?


Вы спросили "при чём тут Спартак"? Я ответил, а Вы обзываться... Нехорошо это, некрасиво...
Регистрация: 26.01.2007
№79 Написал: Николай Богачев СПб (Сегодня, 16:46) #
  • -2
  •  (6)

Зенит играл отвратительно, но все удаления были по делу. Хусаинов в своей ненависти к Зениту - никогда не был объективен.
Регистрация: 5.06.2015
№78 Написал: Эдуард Гиндин (Сегодня, 16:45) #
  • -2
  •  (4)
online

Зенит коррупционный и судья купленные.
Всё верно! Россия коррупционная показала
свой уровень на чемпионате европы...
И пока миллеры или - мюллеры будут
допущены к денежному мешку, коррупция будет ликовать.

Как говорил Остап Ибрагимович: "Батистовые портянки будем носить, крем Марго кушать."


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Регистрация: 31.12.2015
№77 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 16:38) #
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Грамотно отсудил Еськов...
А стадион-великолепный!
А вообще удаления в пользу Спартака были....
Регистрация: 15.03.2009
№76 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 16:37) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Сначала мяч влетел потом Иванович с воротчиком столкнулся
Цитата: Миша Люберцы
Такого беспредела, сколько живу, видеть не приходилось : 3 удаления и все работа судьи. Но самое главное ЭТО - ГОЛ : вратаря во вратарской нельзя трогать, на то она - и вратарская . А Заболотный - выбивает мяч и его со всей мощи, забивают с разбегу, всем корпусом в ворота { во вратарской площади }... И это гол???... Это просто - пиз.дец а не позор...
Регистрация: 17.05.2015
№75 Написал: Rasmus (Сегодня, 16:37) #
  • -1
  •  (5)
online

После такой игры, что-то больше не хочется смотреть наш футбол. Поистине мы из любого нормального дела можем сделать полное говно. Жаль Тарханова и команду, они просто попали под раздачу. Арсланбеков по сравнению с Еськовым просто ангел.
Регистрация: 21.03.2017
№74 Написал: junga Сочи (Сегодня, 16:35) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Миша Люберцы
Такого беспредела, сколько живу, видеть не приходилось : 3 удаления и все работа судьи.


Припомни ка беспредел в матче Спартак-Ростов 2 удаления у ростовчан ни за что. Тоже видеть не приходилось?


--------------------
ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010
№73 Написал: freddyk С- Петербург (Сегодня, 16:35) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Baden-Baden
Цитата: бородач
Позор судье -- Позор Питеру ..

Вы не в себе. Питер тут причем? Людям все это тоже не нравится и аплодисменты Уралу тому подтверждение. В Москве не при каких обстоятельствах подобных аплодисментов соперник не получит.


Хорош уже, перед свиньями бисер метать, они ж по себе судят, им Питер никогда не понять.
Регистрация: 15.03.2012
№72 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 16:33) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Лучше бы он Эрика в первом за второй фол удалил,там он то был,здесь...Игра в мяч,потом в ноги,но по мне желтую мог и не давать.Умысла нанести травму не было,просто смол быстрый,успевает в зону мяча влетать и его сбивают.Не раз так было.А Рому правильно отправили на куй.Решил судью побыковать и потолкаться ,вот и получил.По сути убил команду.Вдесятером ничью точно взяли бы,а то и победу.По Емельянову там обоюдно,хотя Дзюба конечно с его локотками может тоже заслуживал красную.Да победа,но игра овно,вернее ее нет,а есть катание мяча и тупые навесы в никуда.Играя полчаса в плюс два забили случайно по большей части,в равных скорее всего проиграли бы.Юсупов супер отдает пасы,видимо не понял за кого вышел играть.Если Спартак обыграет коников они чемпионы и могут спокойно готовиться к празднованию,такой Зенит и тройки не заслуживает.Миллер печальный сидит,наверное думает как овно цыганское теперь сплавить.в следующем матче без Кришито и Дзюбы,так что с такой игрой вполне можно Оренбургу уступить.Я не удивлюсь.Встречались два середняка и Урал был круче.Тарханов в плане тренера круче Плаческу,модель игры видна,все четко вкалывают и знают свои места..Пасы,командная игра.В Зените не стыдно за Шатова,Лунева,Кришито,Смольни
кова и бодающегося Дзюбу,им не все равно.Жиркову,Кокорину и Юсупову видимо совсем пофиг.Первые кандидаты на трансфер в глазах любого нормального тренера.Надеюсь Кокорина надолго сломали,пусть лучше Керж играет и Шатов.Они хоть стараются,Все настроение пилять таким овнофутболом испортили(


--------------------
Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
№71 Написал: CSKA-11 (Сегодня, 16:31) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: Didu51
еськов помог не зениту - а спартаку - многоходовка...- шевелите извилинами

Кстати,я тоже об этом подумал,теперь у Урала будет полурезервный состав,причем без лучшего игрока Бикфалви,толи очередная шара спама,толи что-то позакономернее...
Регистрация: 5.03.2017
№70 Написал: avlasov1981 С-Пб (Сегодня, 16:30) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: oukb8071988
ну и как вы предлагаете Гончаренко удерживать второе место с таким то судейством для зенита? это нереально

Ты больной? Вчерашний матч смотрел?
Регистрация: 16.04.2016
№69 Написал: Didu51 (Сегодня, 16:29) #
  • -1
  •  (7)
online

еськов помог не зениту - а спартаку - многоходовка...- шевелите извилинами
Регистрация: 25.02.2014
№68 Написал: avlasov1981 С-Пб (Сегодня, 16:29) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: robinzen
А что случилось? Хорошо, что Смольников после игры шипами в стопу снова не отправился на полгода в отпуск... И при чем тут судья, вторая желтая вполне оправдана, таких желтых в играх - сотни игроки получают. А кто виноват, что у игрока уже была первая желтая? Только он сам. Урал набрал до того кучу карточек и что, они не понимали, что этот тотальный "мелкий фол" может перерасти в красные... вот и получили. Павлюченко-то чего как с цепи сорвался, матом-перематом на судью, слюна во все стороны? Что там такого случилось экстраординарного? И вообще, у нас многие команды считают, что мелким фолом можно обыгрывать более классные команды. Идет такая игра: Классная команда - 8 нарушений, менее классная - 30 нарушений, куча сорванных фолами атак, и ни одного удаления... Зачем нам такой грязный футбол? они просто не дают играть классным командам. Тактика - как пердиве.

Я тоже не пойму к какой из карточек у Хусаинова претензии? И зачем он Павлюка оправдывает, мне бы очень хотелось посмотреть как бы он в такой ситуации поступил...
Павлюку укол от зависти надо поставить bowtie
Регистрация: 16.04.2016
№67 Написал: olegan кениг (Сегодня, 16:28) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: scorpion 69
сли бы такое случилось с мясными то тут визг бы перебил всех и вся

А если бы с вами?Нева вышла бы из берегов за полчаса!
Регистрация: 19.03.2011
№66 Написал: Valentin С окна видна Останкинская башня (Сегодня, 16:27) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Ньюкасл»
Цитата: Sandro-2003
№45 Написал: Sandro-2003 Чебоксары (Сегодня, 16:21) #-5 (5)


online
Болеет за:
«Зенит»

Ну допустим вторая карточка ошибся судья, но тот же Бикфалви чисто заработал первую карточку. Павлюченко сам виноват - 100% карточка. Емельянов вторую так же получил по делу как и Дзюба. В итоге судья ошибся с одной карточкой

Удивительная способность: съесть прилюдно гавно и доказывать что это были пельмени.


--------------------
...Протопи ты мне баньку хозяюшка.Раскалю я себя распалю.На полоке, у самого краюшка,я сомненья в себе истреблю.
Регистрация: 5.10.2007
№65 Написал: Baden-Baden Тель-Авив (Сегодня, 16:26) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: бородач
Позор судье -- Позор Питеру ..

Вы не в себе. Питер тут причем? Людям все это тоже не нравится и аплодисменты Уралу тому подтверждение. В Москве не при каких обстоятельствах подобных аплодисментов соперник не получит.


--------------------
Пусть деньги, сбившись в птичьи стаи, летят ко мне,как ураган, пусть окружают, нападают и лезут с наглостью в карман..
Регистрация: 14.06.2011
№64 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 16:26) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
ну и как вы предлагаете Гончаренко удерживать второе место с таким то судейством для зенита? это нереально
Регистрация: 24.11.2008
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